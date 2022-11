Liverpool, PSG, Benfica? C’è una Juventus che le ha battute tutte!

C'è una Juventus che primeggia e domina in Europa! Tanti gol, tante vittorie e un trionfo speciale infatti, per l'Under 14 della Juventus allenata da Catto, che arriva all'appuntamento del derby in programma con il Torino, nel migliore dei modi e con la vittoria prestigiosa nel Torneo Internazionale di Portimao, in Portogallo, dove la scorsa settimana ha 'messo in fila' e superato tutte le squadre migliori a livello europeo: dal PSG al Liverpool, dal Benfica al Lipsia e non solo. Una cavalcata trionfale quella del gruppo bianconero che non ha perso nemmeno una partita in tutto il torneo!

La Juventus infatti, nella fase a gironi, ha battuto 3-0 il New York City, 4-0 i finlandesi del FDS, 3-0 la Portimoense, formazione portoghese, e gli scozzesi del Dundee United per 3-0 qualificandosi a punteggio pieno per i quarti di finale dove ha incrociato il Lipsia. Tedeschi superati e battuti per 5-1 e accedendo alla semifinale dove ha incontrato il Paris Saint Germain. Contro i transalpini i bianconeri hanno pareggiato 1-1 sul campo e si sono guadagnati la finalissima dove hanno incontrato e battuto nuovamente, per 4-1 questa volta, gli statunitensi del New York City Fc.



Un Torneo di Portimao per Under 14 a cui hanno partecipato 20 squadre e club da tutta Europa: dall’Everton al Lipsia, dal Liverpool al Paris Saint Germain, dal Benfica al Crystal Palace e nel quale la Juventus ha collezionato 7 partite senza nemmeno una sconfitta, realizzando la bellezza di 23 gol e subendone soltanto 3!

Pierre Reale, premiato come miglior portiere del Torneo



E proprio la bella prestazione a livello difensivo, oltre che quella sotto il profilo realizzativo e di gioco, ha portato all’assegnazione del premio speciale come miglior portiere a Pierre Reale. Per il portiere una bella soddisfazione dopo che in estate era passato dalla maglia granata del Torino, a quella bianconera della Juventus. ‘Trasferta’ e trasferimento di casacca vissuto anche da un altro giocatore ora in bianconero Juventus, ovvero Franco Matteo Giambavicchio.



Torneo internazionale di Portimao che ha fatto posticipare a martedì 1 novembre la sfida di campionato contro il Genoa, gara davvero entusiasmante, conclusasi sul punteggio di 3-3, con la Juventus in 10 per quasi tutta la gara, in svantaggio per 2-3 fino agli ultimi istanti di gara quando è stato decretato un rigore per i bianconeri trasformato da Davide Marchisio. Viatico speciale per il derby in programma sabato 5 novembre, alle ore 15 a Venaria, contro il Torino.