Gaudiano e Giordano frecce imprendibili di Mappano, Adam e D'Addabbo colpi micidiali

Va in fuga, soffre e stringe i denti, poi piazza la doppia zampata che porta dritta dritta al secondo successo consecutivo, anche stavolta con una cinquina: la Mappanese di Sergio Colangelo ferma la marcia del Dorina che si presentava in via Galvani con una striscia di cinque vittorie consecutive. Brillano gli attaccanti biancorossi con Matteo Giordano che si conferma al momento miglior marcatore del campionato e in perfetta intesa con il compagno di reparto Claudio Gaudiano, gran prestazione anche dei centrocampisti della Mappanese: un gol e un assist a testa per Alessandro D'Addabbo, freccia della fascia destra, e per Adam...

ARTICOLO PREMIUM

Se sei un abbonato all'edizione digitale fai il login con le tue credenziali Altrimenti approfitta delle offerte esclusive e scopri i nostri abbonamenti! Senza pensieri Abbonamento Autorinnovabile 1 settimana 2,20 € Acquista ora Un solo account

tanti vantaggi Scopri l'offerta premium

più adatta a te Scoprile tutte Sei già abbonato?