Seconda vittoria consecutiva per la Mappanese di Sergio Colangelo che interrompe la striscia di quattro vittorie del Dorina, a segno anche il capocannoniere del campionato Matteo Giodano, doppietta per Claudio Gaudiano, in rete Alessandro D'Addabbo e Adam Ech Chibani. Per il Dorina di Michele Campaniello vanno in gol Dassiklounon Oluwaitobi e Alessandro Cotto. La fotogallery di Girolamo Cassarà....

ARTICOLO PREMIUM

Se sei un abbonato all'edizione digitale fai il login con le tue credenziali Altrimenti approfitta delle offerte esclusive e scopri i nostri abbonamenti! Senza pensieri Abbonamento Autorinnovabile 1 settimana 2,20 € Acquista ora Un solo account

tanti vantaggi Scopri l'offerta premium

più adatta a te Scoprile tutte Sei già abbonato?