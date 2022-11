60 chilometri per andare ad allenarsi e 4 gol in una sola partita: il bomber classe 2009 che sogna il Camp Nou

Col 4-2 di domenica 30 ottobre, il Lecco ha conquistato i primi 3 punti del campionato ai danni della Pro Patria. Ad andare a segno in tutte e quattro le occasioni è stato il numero 9 Christian Pizzuto, il tredicenne che due volte a settimana parte dal suo paese in Brianza per allenarsi sulle sponde del lago di Como – 60 chilometri circa tra andata e ritorno. Certo è che i viaggi per allenarsi hanno portato anche qualche soddisfazione: il giovane attaccante è l'arma di punta dell'arsenale di Passanante, e con le sue 5 reti in queste prime 5 giornate di campionato, ha già superato le marcature della stagione scorsa con l'Under 13.

IL PROFILO

Pizzuto è una prima punta pura, e come tale è dotato di fiuto per il gol, tempismo, senso della posizione e capacità di procurarsi le occasioni, anche sapendo approfittare delle disattenzioni avversarie. A questo bisogna aggiungere un destro potente e raffinato, come ha dimostrato col secondo gol di domenica (suggerimento di Cusenza, controllo fuori area e conclusione secca e precisa sotto l'incrocio del primo palo). La qualità palla al piede non gli manca di certo, basti vederlo gestire palloni anche complicati e spalle alla porta, dove con pochi tocchi riesce a beffarsi della marcatura e mettersi nella posizione migliore per calciare a rete. Ma è un attaccante che ama anche giocare per la squadra e prende con la massima serietà ogni richiesta dell'allenatore, da quella di arretrare in campo per costruire l'azione a quella di andare a letto presto la sera prima di una gara. Christian ha un grande spirito di sacrificio e lo dedica al calcio, dove mette in campo tutta la forza di volontà degna di un ragazzo che ambisce al professionismo - con una cura verso l'alimentazione, l'esercizio fisico e la puntualità mentre sogna campioni come Messi e Lautaro, l'attaccante della sua squadra del cuore.

Christian Pizzuto con la maglia del Lecco

UN GIOCO DI SQUADRA

Il suo passaggio al Lecco è stato repentino. Pizzuto ha dato i suoi primi calci alla Folgore Caratese, dove si è iscritto a 5 anni per la vicinanza al suo paese Verano Brianza e ha iniziato sotto la guida di Matteo Viganò. Nei 5 anni che passa qui si afferma la sua passione per questo sport, prima che la società bluceleste contatti la famiglia dichiarando l'interesse per il piccolo calciatore. Certo, la proposta è allettante, ma non manca un po' di reticenza da parte del ragazzo, che in fin dei conti si trova bene a giocare coi suoi amici a due passi da casa. Ma alla fine la volontà di fare nuove esperienze e amicizie prende il sopravvento, e questo anche grazie agli spronamenti che si è dato a vicenda con Riccardo Confalonieri, suo amico e da sempre compagno di squadra a sua volta contattato dal Lecco. Dopo 3 anni dal passaggio di squadra, i due giocano ancora con la stessa maglia nei ruoli di attaccante e difensore, con 6 presenze su 6 per entrambi in quest'inizio di campionato col Lecco. E chissà che non sia stata proprio l'amicizia dei due a rompere ogni dubbio verso quella che per loro era e continua a essere una bellissima favola calcistica. Ma tutto è bene quel finisce bene, perché nella nuova realtà il ragazzo – che compirà 14 anni a maggio – si è subito ambientato al meglio coi compagni e con l'allenatore Andrea Passanante, vivendo con le giuste dosi di serietà e spensieratezza il passaggio da una squadra dei dilettanti a una professionistica. Certo non è mancato anche qualche sacrificio da parte della famiglia, con papà Francesco che prima di quest'anno, in cui c'è il pullman della società che porta i ragazzi agli allenamenti, accompagnava il figlio in macchina tra i colli e laghi lombardi e gli impegni di tutti i giorni. Con la sua marcatura contro il Milan e le 4 messe a segno contro la Pro Patria, Pizzuto è adesso già a quota 5 reti in 6 presenze. Segnare 4 volte in una partita è ovviamente motivo di enorme soddisfazione per qualsiasi attaccante, ma la cosa che maggiormente lo ha reso fiero è la prima vittoria che i suoi gol hanno portato alla squadra, e quindi la spinta di morale e fiducia per tutti i suoi compagni in vista di un campionato ancora lungo e difficile. Chi ha detto che un numero 9 giochi solo per se stesso?