Cambio di rotta per il Renate: esonerato Cappelli, ecco chi prenderà la guida dei classe 2009

Enrico Cappelli non è più l'allenatore del Renate Under 14. L'andamento della squadra non ha soddisfatto le aspettative della società, che anche vista l'ingente campagna di trasferimenti attuata nel corso dell'ultima estate in cui è stata rafforzata la rosa si aspettava forse qualcosa di più. Così, dopo una riunione tenutasi a inizio settimana, il club ha deciso di cambiare marcia ed esonerare l'allenatore dopo le prime 6 giornate di campionato (5 al netto del turno di riposo nella quarta giornata). Manca ancora l'ufficialità ma il nuovo allenatore dei classe 2009 è Niccolò Tettamanti, che aveva già condiviso la panchina dell'Under 17 con Giancarlo Robbiati. Con l'esonero dell'allenatore, anche il suo vice e il dirigente Vilson Lutaj hanno rassegnato le dimissioni.

LA STAGIONE

Dire che la stagione dell'annata 2009 non sia iniziata nel migliore dei modi è un eufemismo. Con 4 reti segnate e 33 subite, la squadra è al momento in ultima posizione in classifica ed è l'unica a non aver ottenuto ancora nessun punto in queste prime partite. Certo, il campionato e il percorso della squadra si prospettavano ancora lunghi, ed è anche vero che non tutto del gioco proposto da Cappelli era da buttar via (come un discreto possesso palla e la giusta spavalderia in attacco, specie con l'autore di tutti e 4 i gol, nonché capitano, Leonardo Verderio). Ma la fase difensiva era da rivedere per forza di cose, così come la perdita di morale e ispirazione che arrivava immancabile nel corso delle gare fin qui disputate dalle Pantere. E dopo le amichevoli estive e le prime settimane di campionato, la società ha ritenuto di non voler puntare più su Cappelli per migliorare il gioco della squadra e la posizione in classifica. Già da domenica ci sarà quindi il nuovo allenatore sulla panchina dell'Under 14, e il tempismo non sarebbe potuto essere più azzeccato. Le Pantere infatti saranno impegnate nella trasferta contro il Lecco, squadra che le precede in classifica di appena tre punti. La gara sarà anche molto sentita da diversi giocatori in campo: i neo acquisti che arrivano proprio dal Lecco - come Cattaneo, Lobosco, Fugazzotto e Monti – e che avranno modo di affrontare la loro ex squadra in uno scontro decisivo.