Inter, il sorpasso è rimandato: il Como ci mette il cuore e mantiene il primato in classifica

Como: operazione primato completata. Il pareggio di Briosco (0-0) significa primo posto in classifica per i lariani, che danno seguito al sonoro 6-0 rifilato al Renate e, dopo aver battuto con un altrettanto sonoro 4-1 il Milan alla prima giornata, fermano anche l'Inter e si assicurano un'altra settimana davanti a tutti. Inter: operazione sorpasso fallita. Il pari senza reti rappresenta uno scenario ben più amaro per i nerazzurri, i quali in caso di successo in terra lecchese avrebbero potuto conquistare la vetta. Così non è stato ma niente drammi: perché la prestazione dei ragazzi di Sala è stata comunque convincente (da...

ARTICOLO PREMIUM

Se sei un abbonato all'edizione digitale fai il login con le tue credenziali Altrimenti approfitta delle offerte esclusive e scopri i nostri abbonamenti! Senza pensieri Abbonamento Autorinnovabile 1 settimana 2,20 € Acquista ora Un solo account

tanti vantaggi Scopri l'offerta premium

più adatta a te Scoprile tutte Sei già abbonato?