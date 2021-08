L'ex Castenedolese Maurizio Malcisi riparte dall'Under 15 della Cremonese, Rigatuso: «Velocità palla al piede e dribbling i punti forti»

Iniziato all’ombra del Torrazzo il raduno dell’ex Castenedolese Maurizio Malcisi. La Cremonese sta continuando il suo ritiro in quel di Pinzolo ma quella di Fabio Pecchia non è l’unica formazione grigiorossa ad essere tornata in campo. Qualche giorno fa al Centro Sportivo Giovanni Arvedi di Cremona - precisamente venerdì 30 luglio - è partita anche la nuova stagione sportiva per quasi tutte le altre formazioni della sezione agonistica. Nello specifico, è iniziata per Under 16 e Under 15, seguite pochi giorni fa anche dalla formazione Under 14. Le prime due squadre in queste ore sono al lavoro sotto le direttive di Marco Morlacchi e Gianluca Temelin, i rispettivi allenatori. E proprio nel gruppo guidato da Temelin, quello dei classe 2007, sotto la voce “attaccanti” le convocazioni hanno riportato anche il nome di Maurizio Malcisi, atleta bresciano ex Voluntas Montichiari e Castenedolese. Malcisi, prima di passare a giocare all’ombra del Torrazzo (già dall’anno passato - stagione 2020/2021), precedentemente la pandemia aveva portato la maglia della Castenedolese, la sua ultima società non professionistica. Lì, nella fase autunnale aveva affrontato i campionati provinciali, vincendoli, e poi aveva saggiato qualche scampolo di regionale nella fase primaverile.

Il racconto. L’allenatore granata di quell’annata era Andrea Rigatuso, adesso non più sul bresciano ma negli ultimi tempi trasferitosi nel milanese, sua terra d’origine. Approdato nei gialloblù della Macallesi, ora si trova alle prese con i classe 2008 e al contempo svolge nella stessa società meneghina anche il ruolo di responsabile della sezione pre-agonistica. Questo il ricordo tratteggiato da Rigatuso verso il suo ex pupillo: «Malcisi l’ho avuto due anni fa quando il campionato venne interrotto a seguito della prima ondata. Maurizio era uno dei nuovi arrivati, veniva dalla Voluntas Montichiari, e l’ho allenato solo in quella stagione. Lo utilizzavo come attaccante esterno. Tra l’altro, siccome è un giovane molto tecnico, in quell’annata giocava come sotto età con i 2006 pur avendo un anno in meno». Rigatuso, alla guida di quel gruppo e con un Malcisi in forma smagliante, sbaragliò facilmente il girone autunnale, quello provinciale, chiudendo senza sconfitte e con un solo pareggio. Il Ghedi, lontano sei lunghezze, dovette alzare presto bandiera bianca. Quindi l’approdo al campionato regionale di primavera, quando la stagione si concluse anzitempo contro la Mario Rigamonti alla settima giornata. «All’inizio e per tutta la prima parte di campionato - prosegue il tecnico - noi proponevamo un 4-3-3 e Malcisi lo schieravo ala destra, esterno destro d’attacco. Certo, a volte capitava pure di invertirlo dall’altra parte ma principalmente partiva in quella posizione. Poi prima dell’interruzione siamo passati al 3-5-2 e in quel caso lo utilizzavo come seconda punta: in quel ruolo non ha potuto esprimersi molto per via dello stop».

Centravanti moderno. Ora, quello con la casacca grigiorossa è un giocatore dalle spiccate qualità offensive che potrebbe dire la sua anche nei tornei nazionali. Le sue caratteristiche lo dipingono come un attaccante moderno. «È molto veloce - prosegue Rigatuso - con un buon controllo di palla, e una buona capacità di dribbling sul piede destro: il tiro non gli manca per cui è il tipico esterno d’attacco che punta, va sul fondo e crossa molto bene. Le sue caratteristiche, in estrema sintesi: velocità palla al piede e dribbling». In quella stagione Malcisi non segnò moltissimo anche perché in queste categorie un anno di differenza sulla carta d’identità può davvero fare la differenza. Viceversa, quando veniva impiegato con i pari età timbrava puntualmente il cartellino come un orologio svizzero. Un solista? tutt’altro. Non bastano solo gol e dribbling per descrivere del tutto il suo gioco, perché Maurizio è un giocatore dotato anche di una spiccata visione periferica. «Sì, è un giocatore - racconta Rigatuso - che non disdegna la collaborazione con i compagni, il "dai e vai", il muovere la palla e lo scambio in velocità per l’uno-due: in quell’aspetto è davvero bravo. Inoltre come ragazzo è molto serio, educato, spigliato nel fare amicizia: un ragazzo esemplare».