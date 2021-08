Under 15-16, ecco la composizione dei quattro raggruppamenti per la stagione dei Campionati Nazionali 2021/2022

La data d'inizio per il calcio giovanile si avvicina sempre di più. Il 26 settembre inizieranno infatti i Campionati Nazionali Under 16 e Under 15 Serie A e B. La FIGC, dopo aver reso noti i gironi dell'Under 17 e 18, ha comunicato la divisione dei quattro raggruppamenti dove si sfideranno le quaranta squadre che prenderanno parte alla Stagione Sportiva 2021/2022.

Di seguito, i vari gironi:



GIRONE A

Alessandria

Cagliari

Como

Cremonese

Genoa

Juventus

Monza

Sampdoria

Spezia

Torino

GIRONE B

Atalanta

Brescia

Cittadella

Hellas Verona

Inter

Milan

Pordenone

Udinese

Venezia

Vicenza

GIRONE C

Ascoli

Bologna

Empoli

Fiorentina

Parma

Perugia

Pisa

SPAL

Sassuolo

Ternana

GIRONE D

Benevento

Cosenza

Crotone

Frosinone

Lazio

Lecce

Napoli

Reggina

Roma

Salernitana