Alessandria-Cagliari: Solo la prodezza di Bisogno fa pendere la bilancia dalla parte del Cagliari che esce vittorioso dal "cento grigio"

Non entusiasmano gli orsetti che, pur giocando una discreta a gara, non riescono a violare la porta difesa da Pittalis. Soprattutto perché tirano poco in porta e quando lo fanno i loro tiri risultano a volte fiacchi altre imprecisi. Hoxha non riesce a sfruttare al meglio i pochi palloni giocati e la manovra per di più risente di quella coralità e velocità che servirebbe per creare la superiorità numerica. Né d'altra parte tra le fila grigie si notano attaccanti capaci di saltare i difensori nell'uno contro uno, almeno in questa prima di gara di esordio che avrà potuto riservare molte...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con