Juventus-Torino: Grandi svetta e manda il Toro nell'Olimpo, Vinovo sbancato e colorato di granata

Il calore di una stracittadina come quella della Mole si sente anche nelle categorie inferiori. Ancora di più se si tratta di un derby tra due squadra a punteggio pieno. Juventus vs Torino finisce 1-2, con i granata che la risolvono nel finale con la rete di Grandi. Uomini di La Rocca che quindi, volano da soli in testa alla classifica, a +3 sui cugini bianconeri. Ma è necessario riavvolgere il nastro. Torino che si presenta con il 3-4-3, affidando la linea difensiva al trio Gatto-Gallo-Ressia; Juve che risponde con la difesa a 4 e con il tridente Yamoah-Merola-Zingone dietro...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con