Como-Juventus: gol capolavoro di D'Angelo, Mazzara la mette in sicurezza; i lariani centrano la prima vittoria, bianconeri ko

Modo migliore, e avversario migliore, per centrare la prima vittoria in campionato probabilmente non c'era. Il Como si sblocca e porta a casa i primi tre punti della propria stagione grazie a due gol capolavoro di D'Angelo e Mazzara e contro nientemeno che la Juventus. I bianconeri, dopo la sconfitta di settimana scorsa nel derby, cadono ancora; qualche demerito in fase difensiva sicuramente, ma impossibile non citare i miracoli del portiere lariano Simone Martino autore di almeno quattro parate decisive. Bravo il Como a difendersi e a colpire, una volta nel primo tempo e una nella ripresa: un 2-0 che...

