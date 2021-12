Juventus-Cremonese: Russo in stato di grazia, cinquina personale d'autore. Doppietta per Giardino, i ragazzi di Benesperi divertono

Una partita sensazionale da parte della Juventus che supera 8-0 la Cremonese. Nessun dubbio sul migliore in campo con Francesco Russo autore di cinque reti e di una prestazione da dieci in pagella. Claudio Giardino (doppietta) e l'autogol di Alessandro Bergamaschi fissano il punteggio sul definitivo otto a zero. Tre perle nel primo tempo. La gara viene subito sbloccata da una meravigliosa punizione Russo che faceva presagire, già al quinto minuto, il suo stato di forma: conclusione imparabile che lascia secco Palmieri che può solo raccogliere il pallone dal sacco. La Cremonese non resta a guardare e verso il quindicesimo...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con