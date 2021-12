Brescia-Atalanta: terremoto Badra Fofana, il bomber bresciano partecipa ai gol di Bezati, Saccone e Ragazzoni facendo suo il derby

Terremoto biancazzurro. Non a Bergamo ma a Brescia l'epicentro del sisma che ha portato le rondinelle di Mauro Coltrini a schiantare con 3 scosse devastanti la baby dea di Alessio Gambirasio, uscita sconfitta dallo scontro del San Filippo per le reti di Bezati (su rigore) e Saccone nel primo tempo, più quella di Ragazzoni nel finale dopo il momentaneo accorcio delle distanze ad inizio ripresa operato da Ornaghi per gli ospiti. Anche se la calamita naturale stavolta è stata la straripante personalità di Badra Fofana, il sottoetà del Brescia con il numero 9 sulle spalle, assurto tra i grandi protagonisti...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con