Resi pubblici i 23 convocati per la doppia amichevole con la Spagna

Sono stati diramati e resi pubblici i convocati della Nazionale Under 15 in vista della doppia amichevole coi pari età della Spagna. Sono 23 (su un totale di 25) i giocatori chiamati alla doppia sfida a Coverciano, la prima prevista per martedì 1 marzo alle 15:00 e la seconda giovedì 3 alle 12:00; gara che sancirà la fine del secondo raduno degli Azzurrini. Si tratta del primo impegno internazionale per la neonata formazione dell'allenatore Massimiliano Favo che durante il primo raduno, tenutosi al CPO "Giulio Onesti" della Capitale, si era resa protagonista di una convincente vittoria nell'amichevole contro i coetanei della Roma. Sono 11 i convocati che arrivano da squadre di Lombardia e Piemonte.

I convocati per la doppia amichevole con la Spagna:

Portieri: Tommaso Vannucchi (Fiorentina), Alessandro Nunziante (Benevento);

Difensori: Federico Colombo (Milan), Giovanni De Simone (Parma), Lorenzo Biagioni (Fiorentina), Francesco Verde (Juventus), Christian Garofalo (Napoli), Jacopo Contarini (Juventus), Matteo Cocchi (Inter), Leonardo Scuto (Lazio), Andrei Racu (Atalanta);

Centrocampisti: Alessandro Olivieri (Empoli), Ernesto Perin (Milan), Alessandro Di Nunzio (Roma), Niccolò Gariani (Atalanta), Diego Pisani (Fiorentina), Lorenzo Goggi Bonsignori (Atalanta);

Attaccanti: Francesco Castaldo (Bologna), Stefano Maiorana (Fiorentina), Alessandro Ciardi (Inter), Carlo Evangelista (Fiorentina), Alex Castiello (Atalanta), Mattia Liberali (Milan).