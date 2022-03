Troppo Toro per la Cremonese, 'settebello' che non lascia spazio ad interpretazioni

La quindicesima giornata del girone A del campionato under 15 nazionale vede affrontarsi sul sintetico del Cit Turin i padroni di casa del Torino e la Cremonese. I Granata si presentano al match reduci da un deludente pareggio per 1-1 sul campo della Spezia, decisi a voltare immediatamente pagina e prendersi la vetta del girone, approfittando magari del big match tra Cagliari e Juventus, rispettivamente seconda e terza forza del torneo. I lombardi hanno ambizioni diverse, lottano nella zona bassa della classifica ma arrivano a Torino in un ottimo momento di forma, con quattro punti ottenuti nelle ultime due gare...

