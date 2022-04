Kamal sfiora la perfezione: la sua tripletta tinge Milano di nerazzurro

Dopo l'1-3 subito in casa all'andata, il Biscione si vendica con un punteggio speculare in casa del Diavolo. A quella tripletta di Camarda risponde oggi il tris di Kamal, che dilaga dopo aver segnato la sua prima rete in nerazzurro. Questo è un trionfo che vale doppio, perché oltre alla soddisfazione di vincere il derby, l'Inter si piazza a -5 dalla vetta, rinviando la festa del Milan che già pregustava il primo posto matematico. La maggior incisività in attacco dell'Inter annulla le belle giocate personali dei rossoneri, le cui speranze si riaccendono con una rete di Liberali che dimezza lo...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con