È stato il protagonista del derby con una tripletta: ecco chi è Ryan Kamal

Domenica scorsa l'Inter è uscita sconfitta dall'attesissimo scontro diretto di fine campionato, la resa dei conti in grado di determinare chi, tra Inter e Atalanta, si sarebbe piazzata sul secondo posto della classifica e, quindi, si sarebbe qualificata direttamente fasi finali. Nonostante l'1-2 subito in casa, il Biscione aveva affrontato la gara provando a volare sulle ali dell'entusiasmo scaturito dal derby, vinto la settimana prima col grande contributo di Ryan Kamal. Arrivato a gennaio, in prestito dalla Pro Sesto, Kamal si era reso protagonista con una tripletta decisiva in quello che era un frangente delicatissimo di campionato. Dopo cinque presenze, l'attaccante non poteva scegliere momento migliore per segnare i suoi primi tre gol in nerazzurro; reti pesantissime, arrivate tempestivamente contro i cugini rossoneri e che avevano acceso le speranze in chiave qualificazione diretta. Sei giornate, tanto ci è voluto a Kamal per assestarsi dopo il salto di livello e rendersi determinante in una squadra ambiziosa come quella nerazzurra. Ma il talentino aveva già dimostrato di essere in grado di fare la differenza in tutte le squadre in cui ha giocato: nel campionato in corso, iniziato con la Pro Sesto, ha messo a segno 7 reti con due maglie diverse - ed è lecito aspettarsene altre in questi ultimi spezzoni di stagione, in cui l'attaccante ha la possibilità di placare la sua fame di gol e la sua voglia di mettersi in mostra.

L'attaccante, classe 2007, ai tempi dei Pulcini con la maglia della Vis Nova

Classe 2007, nato il 30 gennaio, ruolo attaccante. Il giocatore di origini marocchine ha giocato in posizioni offensive durante tutta la sua fin qui invidiabile trafila. I suoi primi calci li ha tirati con la Vis Nova nella stagione 2016/17, per poi passare ai brianzoli della Folgore Caratese e, successivamente, alla Pro Sesto nel 2019. Qui è stato impiegato come attaccante esterno, seconda punta e, più raramente, come prima. Gennaio 2022, eccolo infine all'Inter. Qui, dopo cinque gare, si è preso il palcoscenico del derby per mostrare tutta la sua rapidità e fiuto per il gol, in coppia con Urbano nell'attacco a due proposto dall'allenatore Nello Russo. L'ultimo scontro diretto di campionato non ha sorriso ai nerazzurri, che si preparano però alla fase dei playoff con un nuovo cavallo al suo motore, aggiuntosi proprio a fine corsa, passato in penombra nelle prime gare, ma decisivo quando doveva esserlo. E se nei prossimi impegni saprà rendersi tanto determinante quanto nel derby, l'Inter potrà dire di aver messo a segno un colpaccio vincente col trasferimento di Ryan Kamal.

I SUOI NUMERI ALL'INTER

Presenze : 7 (di cui 1 da subentrato)

Minuti : 400

Gol : 3

Media gol/minuto : 133

Media voto: 6.86

I SUOI NUMERI DELLA STAGIONE