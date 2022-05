L'Inter sale sul treno Balduzzi in direzione ottavi

L’Inter non fa calcoli ed ottiene una meritata vittoria ai danni del Venezia. Sul green di Via Sbarbaro finisce con un inequivocabile 2-0, suggellato da un rigore di Mancuso e da un mancino in pieno recupero di un Balduzzi in versione Maicon dei tempi d’oro. I ragazzi di Saccon entrano nel capoluogo lombardo con la faccia di chi vuole proporre un calcio moderno, spigliato e coraggioso a tutte le latitudini del campo. I buoni intenti tuttavia stridono con un’eccessiva ricerca di continui triangoli nella metà campo offensiva, che finiscono per non cogliere i momenti buoni e sbattere sull’altissimo muro nerazzurro...

