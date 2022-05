Nella partita dei numeri dieci, il pareggio con finale thrilling premia la Juventus

Col brivido finale, ma alla fine la Juventus di Marcello Benesperi riesce ad avere la meglio pareggiando 1-1 in casa con la Sampdoria e strappando il passaggio del turno. Inutile ma lo stesso molto bello il gol di Vitali che ha pareggiato i conti dopo quello di Russo che aveva aperto e indirizzato la partita. Russo apre le danze. La prima occasione della partita è per i padroni di casa con Tomasella che para in due tempi una conclusione da lontano di Merola. Sempre il nove bianconero è protagonista al 25', stavolta con un assist decisivo per Russo che tira...

