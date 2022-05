Duetto Casadei-Conte, sinfonia Toro! Funziona il ritornello, granata a metà dell'opera

Come un perfetto duetto musicale composto da Paolo Conte e Raoul Casadei, così i loro omonimi del Torino trascinano i granata nella gara di andata degli ottavi di finale. La doppietta di Gioele Conte e la rete su rigore di Edoardo Casadei sanciscono la vittoria dei padroni di casa, resa ancora più importante dal gol nel finale di Dino Tatarevic, che permette così al Toro di poter perdere con anche un gol di scarto nel match di ritorno a Cagliari. Il Toro scende in campo con un 3-4-1-2 con Gai alle spalle del duo d'attacco Conte-Spadone, mentre il Cagliari opta per un...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con