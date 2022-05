Spettacolo allo Juventus center, a Mazzetti risponde euro-Merola. Qualificazione tutta da decidere

Allo Juventus center di Vinovo va in scena l'andata degli ottavi di finale della categoria under 15, tra Juventus e Bologna. Padroni di casa che scelgono un 4-3-1-2 di stampo offensivo, con un trequartista (Russo) a fare da collante tra centrocampo e attacco, per provare a bucare la difesa rossoblu. Bolognesi che invece optano per un 4-3-3 di contenimento. La Juventus parte leggermente "indietro", data la sua posizione alla fine del campionato (terza) a dispetto del Bologna (secondo). In caso di parità dopo la partita di ritorno, non si andrebbe ai tempi supplementari e nemmeno ad eventuali rigori, ma passerebbe...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con