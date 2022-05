Un gol che vale mezza qualificazione, ma non è ancora finita: le foto di Inter-Atalanta

Vincere con due gol di scarto, questo l'imperativo per l'Inter che domani - mercoledì 18 maggio - affronta la trasferta in quel di Zingonia per il ritorno degli ottavi di finale. All'andata ha vinto l'Atalanta, 1-0 con gol di Sharma a inizio ripresa, e adesso alla Dea per passare il turno basterà anche una sconfitta con un gol di scarto. Un'impresa difficile ma non impossibile per i ragazzi di Nello Russo, che hanno l'obbligo di fare un gol in più rispetto agli orobici perché peggio classificati in regular season: in caso di parità nel doppio confronto (non contano i gol segnati in trasferta), infatti, passerebbe il turno la squadra di Alessio Gambirasio senza nemmeno la disputa dei tempi supplementari.

Appuntamento quindi a Zingonia alle ore 16:30, orario in cui inizierà la resa dei conti tra nerazzurri milanesi e quelli bergamaschi. La squadra che passa il turno affronterà ai quarti la Roma, a meno di risultati clamorosi nel ritorno della gara con la Ternana, terminata 5-0 per i giallorossi.