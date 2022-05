Pazza Inter? No, pazzo Milan! Il Diavolo rimonta due gol in 8 minuti e vola in semifinale

Doveva essere una mattinata tranquilla, dopo il 3-1 dell'andata. Non lo è stata per niente: il Milan rischia grosso, a cinque minuti dalla fine è sotto di due gol con la partita che sarebbe dovuta passare dai supplementari ma con una rimonta di carattere ribalta il Frosinone chiudendo sul 3-2 e guadagnandosi la semifinale (contro una tra Atalanta e Roma). Il classico viaggio andata e ritorno dall'inferno, con la formazione di Bertuzzo che ha sofferto contro i ciociari, ritrovando sé stessa solamente nel finale e rimettendo in sesto una partita che si era complicata come forse nessuno si aspettava: a...

