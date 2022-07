Segna 15 gol da terzino e vola all'Inter: il talento classe 2008 vicino ai nerazzurri

Partiamo da una certezza: la corsia di sinistra della prossima Under 15 dell'Inter sarà in buone, buonissime mani. I protagonisti saranno due: Davide Sorino, terzino sinistro nerazzurro e autore di 19 gol stagionali che hanno portato la formazione di Pedrinelli sul tetto d'Italia, e Simone Suppa, terzino sinistro della Vis Nova e ad un passo dal trasferimento all'Inter, distintosi in neroverde con ben 15 gol tra Provinciali e Regionali. Entrambi classe 2008, saranno loro a custodire le chiavi della corsia mancina della prossima Under 15 nerazzurra: per fortuna di Simone Fautario, con ogni probabilità la prossima guida tecnica dei classe 2008, e per buona pace delle difese avversarie, che si ritroveranno di fronte un duo niente male da tenere a bada. Se Sorino racchiude perfettamente il concetto di "interismo", essendo arrivato in viale Liberazione da piccolissimo dopo i primi anni al Lombardia Uno e una parentesi di sei mesi al Milan, la storia di Suppa all'ombra della Madonnina è ancora tutta da scrivere.

LA SCHEDA DI SIMONE SUPPA

NOME : Simone Suppa

: Simone Suppa ANNO : 2008

: 2008 RUOLO : Terzino sinistro

: Terzino sinistro PIEDE : Mancino

: Mancino SKILLS : Velocità, fisicità

STORIA

La prefazione pare ormai archiviata, visto che sembrerebbe cosa fatta il suo passaggio all'Inter. Dal 17 agosto, quando i nerazzurri partiranno alla volta del Trentino per iniziare la preparazione, sarà poi tempo di approfondire la trama. Intanto a Suppa non resta che godersi il presente, il quale racconta di un primato niente male essendo il primissimo calciatore della Vis Nova a passare all'Inter dopo l'ingresso della società neroverde come centro di formazione. Un rapporto che va avanti già da diverse stagioni ma reso ancor più solido giusto qualche settimana fa, quando a Giussano - attraverso una conferenza stampa nella quale erano presenti, tra gli altri Paolo Migliavacca (coordinatore tecnico pre-agonistica) e Giuliano Rusca (responsabile pre-agonistica) - è stato ufficializzato l'ingresso della Vis Nova nella galassia nerazzurra.

I NUMERI DI SIMONE SUPPA

GOL (Provinciali): 9

(Provinciali): 9 PRESENZE (Regionali): 17

(Regionali): 17 MINUTI (Regionali): 1031

(Regionali): 1031 GOL (Regionali): 6

(Regionali): 6 MEDIA VOTO (Regionali): 6.9

(Regionali): 6.9 SOSTITUZIONI IN : 1

TALENTI

L'ormai imminente passaggio all'Inter è tuttavia solamente l'ultimo dei primati collezionati dal classe 2008, essendo reduce da una stagione piena zeppa di soddisfazioni: sia come squadra, avendo comunque raggiunto un traguardo non indifferente quale gli ottavi di finale, che singolarmente. Il perché è racchiuso nella voce gol fatti: 15. Ai nove messi a segno nella fase Provinciale sono seguiti i sei fatti tra i grandi dei Regionali: numeri già di per sé importanti, resi ancor più significativi considerando il ruolo in cui è stato impiegato Suppa. Come detto, l'ex Vis Nova è un classico terzino di spinta: velocità - sia nel breve che nel lungo - e tecnica sono le sue caratteristiche principali, senza poi dimenticare uno strapotere fisico che gli ha permesso di dominare in lungo e in largo sulla corsia di appartenenza. Nel suo caso, ovviamente, quella di sinistra: la stessa di Sorino, suo futuro compagno all'Inter, ma anche la stessa di un giocatore come Federico Dimarco, anch'esso cresciuto tra i dilettanti e passato tra i nerazzurri da giovanissimo. Che questo sia il preludio di un possibile lieto fine? Chi può dirlo, nel frattempo Suppa può godersi la sua vacanza conscio che da metà agosto si torna a fare sul serio.