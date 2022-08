«Il cuore andava a mille»: arriva al Brescia e racconta le emozioni al momento della firma

Alla fine l'ha spuntata il Brescia: Mattia De Nicolo è infatti un nuovo giocatore delle rondinelle. Il gioiellino classe 2008 arriva dalla Giana Erminio, con la quale ha disputato da sottoetà l'ultimo campionato Under 15 Serie C e viene inserito nella rosa che sarà a disposizione di Andrea Gardoni, allenatore promosso dall'Under 13. Un vero e proprio colpo per quello che è stato il calciatore "fuoriquota" più utilizzato in assoluto nell'ultima stagione: Mattia infatti ha giocato tutto l'anno con i 2007 e si è conquistato tutto il minutaggio a sua disposizione. Su 18 partite, infatti, ha disputato tutti i 1260 minuti a disposizione non venendo mai sostituito. Motivo per cui sulle sue tracce c'erano Cremonese, Torino, Empoli e Atalanta: alla fine però la firma è arrivata con il club di Massimo Cellino.

EMOZIONE UNICA

Il salto in una società di Serie B ovviamente ha destato un'emozione particolare in De Nicolo, che come idoli ha Fabio Cannavaro e Kalidou Koulibaly: «Durante la firma avevo il cuore che batteva a mille dalla felicità, nella mia vita calcistica non ho mai mollato per arrivare a giocare per una squadra di un livello alto come il Brescia ed essere qui è un piccolo sogno che ho sempre avuto da piccolo». Ed è solo l'inizio, chiaramente. Mattia inizia ora una nuova avventura e lo farà in una società che nell'ultimo quinquennio è cresciuta a dismisura per quanto riguarda il Settore Giovanile. Farà parte della rosa dell'Under 15, tornando a giocare quindi con ragazzi della sua stessa età. Essendo nato il 4 dicembre (compirà 14 anni solo tra qualche mese) ha firmato il tesseramento annuale, ma con il club è tutto già definito per il quadriennale che lo legherà al Brescia dal giorno del suo compleanno.

Mattia De Nicolo con la sua nuova maglia e nel momento della firma: il Brescia entra a far parte ufficialmente della sua vita

GRAZIE GIANA ERMINIO

Impossibile non dedicare un pensiero alla società che lo ha rilanciato dopo le esperienze con le maglie di Inter, Enotria e Città di Segrate: «Se sono arrivato al Brescia è anche grazie alla Giana Erminio e al mister Simone Villa, che ringrazierò sempre per la fiducia e per gli insegnamenti che mi ha dato. Giocare contro ragazzi più grandi non è stato facile, ho dovuto allenarmi tanto sotto l’aspetto fisico per cercare di stare al ritmo degli altri». E i risultati sono stati ottimi, visto che Mattia ha giocato da titolare tutte le partite. Adesso però la Giana è il - seppur dolce - passato, mentre il Brescia è il futuro prossimo: «In questa stagione mi aspetto di confrontarmi con ragazzi molto forti e di fare allenamenti di un livello ancora più alto. Il mio obbiettivo è quello di dare il massimo per soddisfare le esigenze dell'allenatore e dei miei compagni, sperando di ottenere una maglia da titolare e farò di tutto per cercare di raggiungerlo».

MATTIA DE NICOLO • L'ULTIMA STAGIONE

Squadra: GIANA ERMINIO

GIANA ERMINIO Categoria: Under 15 Serie C

Under 15 Serie C Ruolo: Difensore

Difensore Presenze: 18

18 Gol: 0

0 Minuti giocati: 1260