Il figlio d'arte s'infortuna, lascia il campo in barella e in lacrime domanda: «Stiamo vincendo?»

Il Torino vince, convince, a tratti dà spettacolo ma perde per infortunio una pedina fondamentale nello scacchiera di Della Morte: questo il sunto del sabato pomeriggio granata in via Olivieri, sede della prima edizione del torneo "Distretti Ecologici" organizzato dall'Alcione. Se da una parte i piemontesi possono dirsi soddisfatti per aver battuto in sequenza Lecco e Lugano, dall'altra c'è la brutta tegola dell'infortunio di Matias Moretti. Il figlio d'arte del Toro (suo padre è Emiliano, ex calciatore di Serie A con un trascorso importante proprio all'ombra della Mole, dove è tuttora braccio destro del direttore sportivo Vagnati) è stato infatti costretto ad uscire anzitempo dal terreno di gioco a seguito di un contrasto: all'apparenza nulla di particolarmente grave, se non fosse per l'atterraggio sfortunato che gli ha provocato un serio infortunio al braccio.

IL QUESITO DI CUORE

Dopo essere rientrato negli spogliatoi sulle sue gambe, lo staff medico del Kennedy gli ha fornito tutte le cure del caso prima di chiamare l'ambulanza. Nel frattempo papà Emiliano, presente in via Olivieri, ha raggiunto il giovane Matias assistendolo nel trasporto in barella. Poco prima di lasciare il centro sportivo, visibilmente sofferente e in lacrime, il classe 2008 ha stupito tutti chiedendo: «Stiamo vincendo?». Messo al corrente che il parziale non fosse cambiato dopo il suo infortunio, e che i suoi compagni fossero ad un passo dalla vittoria essendo ormai arrivati nei minuti conclusivi della sfida, Matias è poi stato trasportato in pronto soccorso. Da parte di tutta la redazione un grosso in bocca al lupo, sia al ragazzo che alla famiglia.