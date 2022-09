Monza, rimonta clamorosa e trofeo! Trefiletti e Cassina ribaltano l'Inter in finale

Le due prime dei gironi. Monza e Inter in finale, i nerazzurri, freschi di titolo nazionale, affrontano un Monza che nei primi minuti conferma i pronostici che lo vedono sfavorito. Sono infatti i milanesi a sbloccare il punteggio con D'Agostino, ma solo all'inizio del secondo tempo e ai danni di un avversario che dà tanto filo da torcere e continua a farlo fino agli sgoccioli dei tempi regolamentari, agguantando il meritato pareggio in pieno recupero con la punizione perfetta di Trefiletti. I monzesi volano sulle ali dell'entusiasmo nei tempi supplementari e proseguono all'attacco con un Cassina travolgente: la difesa avversaria non riesce a contenerlo e, dopo alcuni miracoli di Ferronato, firma il gol vittoria a poco più di 5 minuti dalla fine.

QUIETE

I primi minuti hanno poche emozioni da regalare: la difesa dei biancorossi è compatta e concede solo qualche tiro da fuori ai nerazzurri; questi ultimi arrancano sulle ripartenze avversarie che terminano, però, in un nulla di fatto (complici anche un paio di fuorigioco fischiati dall'arbitro). Nella prima metà è la velocità di Grisoni a creare qualche grattacapo agli avversari lungo la fascia, ma Chincoli non si lascia sorprendere in chiusura, recuperando palloni con cui, però, i monzesi faticano a costruire tra le linee alte degli avversari. L'Inter cresce minuto dopo minuto, contro un Monza che tiene botta ma si ritrova compresso nella propria metà campo. Al 18', l'acciaccato Benedetti è costretto a lasciare il campo ed è Trefiletti il giocatore chiamato a sostituirlo e a provare a dare più corpo alla linea mediana. Nei minuti finali c'è effettivamente una reazione più corposa dei ragazzi di Morin, ma la difesa dei milanesi non si scompone e mantiene lo 0-0 fino al duplice fischio.

CAPOVOLGIMENTO DI TRAMA

Nella ripresa l'Inter non perde tempo per partire all'attacco, con un primo brivido procurato da un tiro di Capitan La Torre che non centra lo specchio. A rispondere è l'altro capitano nell'azione successiva, ma in questo caso il suo tiro è smorzato e finisce docile fra le braccia di Ferronato. Il Biscione non demorde e torna a caricare la porta avversaria, costringendo Caviglia a qualche miracolo. Ma al 7' non c'è niente da fare: D'Agostino capitalizza di testa un calcio d'angolo e firma l'1-0. All'11' si aprono nuovi scenari con l'ingresso di Leoni a centrocampo e Suppa, quest'ultimo a sostituire un Sorino che non ha trovato spazi per straripare. Lo svantaggio, però, non demoralizza il Monza che sfiora il pareggio con Fogliaro dopo aver rubato palla alla difesa avversaria: dribbling in area e siluro a incrociare. Ferronato si allunga e sentenzia in angolo con una prodezza. L'Inter perde lucidità col passare dei minuti, il Monza si porta su ma non riesce a incidere fino al recupero, dove una punizione dalla lunetta di Trefiletti scaraventa un pallone teso alle spalle del portiere avversario per il gol del pareggio. I bianconeri si accendono e assaltano la difesa avversaria in affanno, ma non trovano il vantaggio nei tempi regolamentari.

SPETTACOLO BIANCOROSSO

Il Monza continua a credere nella vittoria nel primo tempo supplementare e, al netto di qualche avanzata nerazzurra, lo dimostra in occasioni come quella al 7': incursione di Creti in area e palla in mezzo per Cassina, che chiude troppo il piattone e indirizza la sfera oltre il secondo palo. Ci riprova qualche minuto dopo, questa volta con un tiro ben più pericoloso che costringe Ferronato a deviare in tuffo. Ci prova una terza volta, nel secondo supplementare: suggerimento di Raccosta in area, finta sul difensore e tiro che prende in controtempo il portiere avversario. E questa volta è gol, il Monza è in vantaggio e con un'Inter priva di idee nei minuti finali. Triplice fischio: a vincere il torneo è proprio il Monza!

IL TABELLINO

MONZA-INTER 2-1

RETI (0-1, 2-1): 7’ st D’Agostino (I), 26’ st Trefiletti (M), 4’ sts Cassina (M).

MONZA: Caviglia, Creti, Cristiano, Chincoli, Izzolino, Ballabio, Dorascenzi, Benedetti, Falcone, Raccosta, Tantarini, Madia, Esposito, Cassina, Franchini, Fogliaro, Cosi, Trefiletti, Marotta, Polonioli. All. Morin.

INTER: Farronato, Epifani, Sorino, La Torre, Bovio, Peletti, Grisoni, D’Agostino, Curcio, Vukaj, Franchi, Dorigo, Moranduzzo,Suppa, Medina, Leoni, Rivolta, Nourice, Carrara, Virtuani. All. Fautario.