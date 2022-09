Comanda l'Inter, nel Milan spiccano Camarda e Comotto: i 23 talenti classe 2008 per la Nazionale

Matteo Ferronato in porta, Leonardo Bovio e Thomas Lissi in difesa, Giovanni D'Agostino e Marco Grisoni a centrocampo, Cristian Carrara in attacco. La Nazionale Under 15 torna in campo e lo fa puntando forte sul blocco Inter, essendo ben sei i giocatori nerazzurri scelti dal commissario tecnico Massimiliano Favo per la doppia sfida alla Slovenia: si inizia martedì 13 settembre alle ore 17 in terra slovena, dopodiché giovedì 15 andrà in scena il remake a Gradisca d'Isonzo, dove appena cinque mesi fa gli Azzurrini Under 15 - al tempo formazione composta dai classe 2007 - hanno alzato al cielo il trofeo del Torneo delle Nazioni. Il tutto a seguito di un mini-ritiro fissato per domenica 11 sempre a Gradisca, laddove il commissario tecnico Favo conoscerà di persona ed inizierà a lavorare con i classe 2008.

NUMERI

Sono in totale 23 i convocati di Favo: oltre ai sei talenti provenienti dalla sponda nerazzurra del Naviglio, a fare da capolino sono i blocchi Empoli (quattro giocatori), Roma (tre giocatori) e Milan (tre giocatori). Proprio tra i rossoneri, c'è grandissimo interesse per vedere all'opera con la maglia Azzurra Francesco Camarda: classe 2008 reduce da una stagione stratosferica conclusasi con la conquista dello Scudetto da sotto età con l'Under 15 del Diavolo, il bomber di Affori è ora pronto a brillare anche in Nazionale. Con lui anche il figlio d'arte Christian Comotto e Simone Lontani, quest'ultimo neoacquisto sbarcato al Vismara dopo la conquista dello Scudetto - anche da lui in Under 15, da sotto età, come Camarda - con la maglia del Cesena. Completano il quadro dei lombardo-piemontesi la coppia atalantina formata da Tommaso Bolis e Samuele Inacio, il centrocampista del Monza Nicolò Ballabio e l'estremo difensore della Juventus Sebastiano Nava. Da sottolineare anche la presenza di Andrea Natali, centrocampista in forza al Barcellona.

I CONVOCATI DI FAVO