Vittoria sull'Inter e sguardo al campionato. Dove può arrivare il Monza?

Il Monza lancia un segnale alle sue avversarie in vista dell’imminente inizio di stagione, e lo fa vincendo ai danni dell’Inter - quasi a sorpresa - la finale del torneo “Distretti Ecologici” terminato domenica scorsa all’Alcione. Con 11 vittorie, 4 sconfitte e 1 pareggio, i biancorossi avevano terminato la scorsa stagione con un terzo posto di tutto rispetto, proprio alle spalle dei nerazzurri avanti di 2 punti. È sicuramente presto per i pronostici di campionato, ma è lecito pensare che in casa Monza l’aria di Serie A si respiri anche nel settore giovanile, apportando a quest'ultimo una marcia in più per competere con le “grandi” in maniera ancora più agguerrita di quanto fatto finora. La vittoria con l’Inter non è stata certo una passeggiata (pareggio allo scadere su punizione e vantaggio agguantato nel secondo tempo supplementare) ma è arrivata con una prestazione convincente che ha visto la squadra ribaltare non solo il punteggio, ma anche le previsioni che la vedevano sfavorita: in campionato, infatti, i futuri Campioni d’Italia di categoria avevano vinto sul Monza 4-0 scavalcandoli al secondo posto. Ma questa volta sono stati i biancorossi a spuntarla con una prestazione di squadra: solidi in copertura, con Chincoli e compagni che hanno ovattato il temibile Sorino lungo la fascia, e ispirati in attacco con Trefiletti e Cassina, gli autori della rimonta, onnipresenti soprattutto nel finale quando il Monza ha preso pieno controllo del campo per andare a prendersi la vittoria.

IL POTENZIALE

Sono molte, quindi, le conferme dell’arsenale dell’allenatore Morin su cui quest’ultimo può puntare, a partire da alcuni titolari inamovibili della scorsa stagione tra cui i già citati Chincoli e Trefiletti, a cui si aggiunge il goleador Fogliaro che sarà ancora chiamato a trainare la squadra a suon di reti (14 all’attivo nell’ultimo campionato - al terzo gradino nella classifica marcatori). Una delle possibili rivelazioni potrebbe essere Tommaso Cassina, in virtù della prestazione ciclopica di domenica dove per tutto il finale di gara (supplementari inclusi) ha fatto ammattire la retrovia interista con la sua onnipresenza in campo. E se il torneo “Distretti Ecologici” è un capitolo già chiuso per l’Inter, lo stesso non si può dire per il Torino arrivato quarto dopo aver affrontato lo stesso Monza nel girone, nella sfida in cui i lombardi hanno colmato il doppio svantaggio nei minuti finali e si sono qualificati primi in virtù della differenza reti (complice il 10-0 impartito al Rapid Lugano). Il Monza ritroverà il Toro in campionato per giocarsi “la bella” e, chissà, stupire anche nelle sfide contro i colossi Genoa e Juve.

Trofeo e festa dopo la vittoria del Torneo "Distretti Ecologici"

I NUMERI DELLA STAGIONE 2021/22

Il terzo posto in classifica nell'ultimo campionato Under 14 era arrivato grazie ai 34 punti guadagnati con 46 reti segnate e 16 subite, mettendo quel Monza al terzo posto anche per quanto riguarda i migliori attacchi e difese del girone. Oltre a Fogliaro, il marcatore più prolifico della squadra con una rete ogni 63 minuti, saltano all’occhio anche le 6 reti di Tantardini (in 13 presenze) e le 5 del centrocampista Falcone. Tra gli immancabili in campo per Morin svetta Nicolò Ballabio con 996 minuti giocati, a cui seguono Fogliaro e Raccosta rispettivamente con 882 e 821 minuti. Con 791 minuti giocati, Falcone è anche il giocatore che è stato più sostituito (11 volte), in contrapposizione a Volpe e Tantardini che risultano tra i subentrati più frequentemente (7 volte ciascuno). In merito alla difesa, quest’ultima vanta 8 partite a reti inviolate, tra cui spiccano le reboanti vittorie contro Pro Patria e Seregno e lo 0-0 casalingo nel turno di andata contro l’Inter.