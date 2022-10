Torino? E’ bianconera! Lo dicono i numeri impietosi dei derby della Mole, anche a livello giovanile

I numeri non mentono mai! E così, se il bilancio delle sfide tra Torino e Juventus a livello di prima squadra è impietoso, con 1 sola vittoria granata su 27 sfide con soli 5 pareggi e 21 vittorie bianconere, anche a livello giovanile, la situazione cambia la forma ma non la sostanza: Torino è assolutamente bianconera Juve. Anche dove in passato, la storia, la tradizione e la ‘scuola’ rappresentavano ‘l’angolo della rivincita dell’orgoglio granata’. Che invece, dal 2009 ad oggi, registra e riflette le ‘difficoltà’ dei più grandi.



In vista del doppio derby in programma domenica 23 ottobre (alle ore 14 e alle ore 16 allo Juventus Center di Vinovo, dove scenderanno in campo prima gli Under 16 e poi gli Under 15 dove SprinteSport sarà presente, come sempre, con inviati e fotografo), facciamo un viaggio nei numeri, nei precedenti e nelle curiosità della super-sfida tra granata e bianconeri.

Un viaggio che parte dalla stagione 2009-2010 e che arriva fino ad oggi, tracciando bilanci, evidenziando numeri e facendo emergere curiosità e non solo, dei derby disputati a livello giovanile, giocati nelle fasi regolari dei massimi Campionati nazionali. Ovvero Primavera, Under 17, Under 16 (dal 2016, anno di ‘nascita’ della categoria’) e Under 15. E se il bilancio della prima squadra vede la Juventus dominare 21 vittorie a 1, nel settore giovanile i numeri cambiano un po’ ma non la sostanza: ovvero che ormai Torino, anche a livello di vivaio, è assolutamente bianconera!



Basta dare un’occhiata alla tabella per avvertire il ‘bianconero dominante’ e poi basta dare uno sguardo ai numeri per averne conferma. Negli ultimi 14 anni infatti, nei campionati nazionali Primavera, Under 17, Under 16 (dal 2016) e Under 15 sono stati 81 i derby giocati (nelle fasi regolari - escluse fasi finali e Coppa Italia), per un bilancio che recita senza lasciar spazio a dubbi e interpretazioni questi numeri: 45 le vittorie della Juventus, 16 i pareggi e soltanto 20 le vittorie del Torino.

Più del doppio quindi, le vittorie bianconere in totale. Per una ‘proporzione’ che si riflette anche nelle singole categorie, confermando il dominio totale. In Primavera infatti 16 a 6 le vittorie per la Juve, in Under 17 il conto è di 13 a 6, in Under 16 di 4 a 2 e in Under 15 di ben 12 vittorie a 6 sempre per la Juventus.

Andando poi a curiosare tra le stagioni, le categorie e i risultati fanno ancora più ‘impressione’ alcuni dati:

• Nell’Under 17, ad esempio, categoria da sempre reputata la ‘regina del settore giovanile’ e lo specchio reale del lavoro di una società sul proprio settore giovanile, il Torino non vince un derby in campionato dal 2018! Ultima volta nel derby di ritorno della stagione 2017-2018 con il risultato di 4-1.



• In Primavera invece, unica categoria dove si è già disputata la prima sfida di questa stagione tra le quattro categorie (con vittorie Juventus 4-3 in rimonta), stessa ‘musica’, ovvero i granata non vincono dal 2019, 2-0 nella sfida di ritorno del campionato, e hanno perso le ultime 5 sfide consecutivamente.



• Dominio bianconero che si esprime anche attraverso il numero di ‘doppiette’, ovvero quante volte, nella stessa annata, la Juventus o il Torino abbia vinto sia la gara d’andata che quella di ritorno. Ebbene, anche qui il conto è inesorabile con 12 doppiette per la Juventus e soltanto 2 per il Torino.



• Juventus che ha messo a segno la doppia vittoria 5 volte in Primavera, 3 volte in Under 17, mai in Under 16 e 4 volte in Under 15. Al Torino invece, l’impresa’, è riuscita soltanto due volte: nel 2014-2015 in Primavera, mai in Under 17, mai in Under 16, e una volta in Under 15, l’ultima volta nel 2010-2011.

Categoria Under 15, unica categoria dove la storia recente arride ai granata: dal 2019 infatti, la Juventus non vince in campionato in questa categoria.



Numeri, curiosità e fotografie, da aggiornare, nei numeri, nella forma ma forse non nella sostanza, domenica 23 ottobre al termine di due partite che si preannunciano, spettacolari. Per la storia e non solo…