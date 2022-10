Incantesimo Toro, tabù Juve: il derby di Vinovo deciso all'ultimo minuto...

Tantissime emozioni nel derby della mole Under 15 dove ad avere la meglio dopo un match equilibrato è il Torino. Beffa doppia per i bianconeri che subiscono il gol del definitivo 2-1 di Falasca allo scadere e come se non bastasse subiscono il sorpasso di Genoa e Monza in classifica. Negli articoli precedenti abbiamo visto e analizzato come i derby nella categoria Under 15 rappresentino una vera sciagura per la Juve, che non vince il derby dall’anno 2019. Il Torino d’altro canto ottiene la prima vittoria proprio nel sentitissimo derby con una buona prestazione ai danni di una Juve altalenante ma pur sempre ostica. Juve...

ARTICOLO PREMIUM • Se hai acquistato il giornale in edicola, oppure sei un abbonato all'edizione digitale, fai il login con le tue credenziali Altrimenti approfitta delle offerte esclusive e scopri i nostri abbonamenti! Senza pensieri Abbonamento Autorinnovabile 1 settimana 2,20 € Acquista ora Un solo account

tanti vantaggi Scopri l'offerta premium

più adatta a te Scoprile tutte Sei già abbonato?