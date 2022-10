Dal nerazzurro all'azzurro: il portiere D'Autilia passa al Bologna e viene convocato dal CT

È tutto pronto per la terza e penultima tappa di selezione dei 44 convocati, tutti classe 2008, che si terrà il 27 ottobre al Centro di Preparazione Olimpica dell’Acquacetosa. Dopo la tappa di selezione del centro-nord Italia tenutasi lo scorso 20 ottobre a Coverciano, e quello del 10 ottobre che ha visto all’opera i giocatori di Piemonte e Lombardia, tocca adesso ai giovani talenti del centro-sud presentarsi alla corte del CT Massimiliano Favo e di 8 osservatori della FIGC. I convocati, divisi in squadre, si affronteranno sul campo del Giulio Onesti di Roma dalle 14:45 alle 18:30, per proseguire il lavoro di selezione per il “lavoro in corso” che è la promettente Nazionale Under 15. Tra i convocati spicca il portiere Renato Widmer D’Autilia, ora in forza al Bologna, ma che fino alla stagione scorsa giocava nell’Inter Under 14 di Pedrinelli - laureandosi Campione d’Italia di categoria nella finale contro l’Empoli, squadra da cui, non a caso, Favo ha attinto per la maggiore nel precedente raduno nonostante l’assenza di Blini: a segno contro l’Inter e nell’ultimo impegno degli azzurrini con la Slovenia.

NUOVI PROSPETTI DA OLTREMARE

Tra i convocati risulta anche Dauda Amihere Iddrisa, l’unico tra i 44 che non gioca nel campionato italiano ma bensì in quello inglese (nel West Bromwich Albion, la cui prima squadra milita nella seconda serie d’Inghilterra ma che, com’è prassi in terra d’Albione, punta enormemente sul settore giovanile). Con un baricentro indirizzato verso il centro Italia, tra le squadre di club da cui questa nazionale ha convocato più giocatori figurano Roma, Lazio e Napoli. Non mancano però giocatori dal Cagliari (Vincenzo D’Onofrio, Samuele Piro e Mario Pietropaolo in ordine di ruolo), che con la loro squadra hanno affrontato le lombarde nella stagione passata e sono ora nello stesso girone di Juve, Torino e Monza. L’ultima giornata della selezione, quella rivolta ai classe 2008 dei campionati del sud Italia, si terrà il 23 novembre a Catanzaro, concludendo così questa fase di selezione dell’annata di azzurrini.

I CONVOCATI

Portieri: Renato Widmer D’autilia (Bologna), Federico Giora (Frosinone), Valerio Luongo (Benevento), Leonardo Vinti (Perugia);



Difensori: Christian Dottori (Perugia), Giovanni Marciano (Napoli), Samuele Mancini (Frosinone), Simone Iocco (Pescara), Dauda Amihere Iddrisa (West Bromvich Albion), Christian Briguglio (Bologna), Angelo D’Ambrosio (Benevento), Enrico Formicola (Benevento), Federico Piermattei (Roma), Federico Ciucci (Lazio), Vincenzo D’Onofrio (Cagliari), Fabio Palomba (Napoli), Filippo Basile (Roma), Lorenzo Calvani (Lazio), Francesco Appettini (Napoli), Andrea Rota (Ternana);



Centrocampisti: Christian Mariani (Roma), Vincenzo Prisco (Napoli), Matteo Del Gaudio (Benevento), Saverio Di Curzio (Ternana), Luca Lomonaco (Lazio), Andrea Brizi (Perugia), Riccardo Luigi Quieti (Pescara), Alessandro Coltorti (Ternana), Luca Pallassin (Roma), Francesco Donzelli (Ascoli), Vincenzo Bosso (Benevento), Cristian De Angelis (Lazio), Giovanni Malafronte (Roma), Samuele Piro (Cagliari), Nicholas Callarà (Frosinone), Luigi Esposito (Napoli);



Attaccanti: Fabio Polinari (Lazio), Darius Cristian Groza (Bologna), Vincenzo Chiocca (Napoli), Mario Pietropaolo (Cagliari), Marco Giugliano (Benevento), Alex Amadio (Ascoli), Alessandro Shehaj (Delfino), Christian Carpentieri (Frosinone).