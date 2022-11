Partita ribaltata negli ultimi nove minuti: l'Italia Under 15 rovescia la Turchia

Comincia con una vittoria in rimonta il cammino dell'Italia Under 15 al Torneo di Sviluppo Uefa che la Nazionale di Massimiliano Favo sta giocando ad Albufeira in Portogallo. Gli Azzurrini vanno sotto contro la Turchia ma ribaltano il risultato grazie ai gol del bomber del Milan Francesco Camarda e del difensore del Sassuolo Luca Reggiani.

PAURA E RIBALTONE

I turchi si portano in vantaggio al 22' del primo tempo con il centrocampista del Fenerbahce Eliguzel. L'Italia prova a rimetterla in piedi ma riesce a pareggiare solamente a 9 minuti dalla fine: a segnare l'1-1 è il solito Francesco Camarda, capocannoniere del Girone B di Under 16 giocando un anno sotto età. Una volta trovato il gol, gli Azzurrini cercano e certificano anche il sorpasso al 37' della ripresa con la firma di Luca Reggiani. Prossimi avversari nel Torneo i pari età della Lettonia, match in programma alle 12 di domenica 6 novembre nell’Estadio Municipal di Albufeira. Martedì 8 novembre l'ultima partita contro il Portogallo.

La formazione Under 15 schierata da Massimiliano Favo (credit foto figc.it)

IL TABELLINO

ITALIA-TURCHIA 2-1

RETI (0-1, 2-1): 22’ Eliguzel (T), 31’ st Camarda (I), 37’ st Reggiani (I).

ITALIA: Longoni; La Mantia (1’ st Nolli), Marello, Natali (27’ st Reggiani), Acatullo (17’ st Piá), Bagordo (27’ st Zampardi), Camarda, Lissi, Comotto (1’ st Ceppi), Zanaga (17’ st Caiazzo), Blini (1’ st Lontani). A disp. Ferronato, Peletti. All. Favo.

TURCHIA: Donmezer; Atalay, Cigir (28’ st Isik), Kaya, Turhan, Eliguzel (15’ st Toprakci), Cobanoglu (15’ st Colak), Kok (28’ st Caliskan), Atis, Kocak (15’ st Nazli), Duman. A disp. Yilmaz, Yildirim, Duran, Cukurcu. All. Hacioglu.

ARBITRO: Diogo Rosa (Portogallo).

ASSISTENTI: Pedro Sanchez e Luis Carlos Marreiros Viegas (Portogallo).

QUARTO UFFICIALE: José Miguel Marques Silva Salema (Portogallo).

AMMONITO: Kaya (T).

IL CALENDARIO

1ª giornata (giovedì 3 novembre)

ITALIA-Turchia 2-1

Portogallo-Lettonia (Estadio Municipal de Bela Vista – Parchal)

2ª giornata (sabato 5 novembre)

Ore 11 locali (12 italiane): Lettonia-ITALIA (Estadio Municipal – Albufeira)

Ore 16 locali (17 italiane): Portogallo-Turchia (Estadio Municipal de Bela Vista – Parchal)

3ª giornata (martedì 8 novembre)

Ore 9.30 locali (10.30 italiane): Turchia-Lettonia (Estadio Municipal – Albufeira)

Ore 11 locali (12 italiane): Portogallo-ITALIA (Estadio Municipal de Bela Vista – Parchal)