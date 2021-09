Trofeo Annovazzi, Enotria-Alcione: Bulgari è una sentenza e condanna i rossoblù, orange campioni per la prima volta nella loro storia

La dura legge del gol di Max Pezzali? No, la dura legge dell'Alcione di Alessandro Tonani. Con una magia di Rinaldi e uno squillo nei minuti finali di Bulgari, l'Alcione espugna via Cazzaniga (2-1) e si porta a casa la 40° edizione del Trofeo Annovazzi, la prima in assoluto della sua storia. Un cammino pressoché perfetto quello degli orange, che dopo aver eliminato la Pro Sesto ai quarti e il Monza in semifinale (in entrambe le occasioni dopo i calci di rigore) mietono un'altra vittima di lusso. Sconfitta solo nel risultato l'Enotria, protagonista anch'essa di un grande torneo ma soprattutto...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con