Aldini-Alcione: spettacolo e colpi di scena, alla fine la spuntano i padroni di casa grazie al rigore parato da Benatti

Dopo un primo tempo a reti bianche succede tutto nella ripresa: alla fine la spunta l'Aldini per 2-1 grazie sì alle reti di Lazzari e Bisci, ma sopratutto grazie al rigore parato da Benatti all'ultimo minuto. Primo stop stagionale dunque per gli Orange di Tonani che fino ad ora avevano mantenuto la porta inviolata. Volano solitari e primi in classifica gli uomini di Bonetti ancora a punteggio pieno. Reti bianche. Gara che inizia subito a ritmi alti, con entrambe le formazioni molto aggressive in fase di non possesso il che rende un po' confuse le manovre di gioco. Dopo soli...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con