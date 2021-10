Brianza Olginatese-Lombardia Uno: un bolide di Candi nel primo tempo vale i tre punti per Tartaglia contro i bianconeri

Tre partite, tre vittorie. Era impossibile immaginare un avvio migliore per il Lombardia Uno, che espugna anche il campo della Brianza Olginatese e guida la classifica del girone B a punteggio pieno, a braccetto con Enotria e Cimiano, vittoriose rispettivamente contro Tritium e Speranza Agrate. Ai rossoneri basta un gol al quarto d'ora del primo tempo di Diego Candi, con una sassata dai venti metri. Tartaglia si gode quindi il momento magico dei suoi capaci, fra l'altro, di non concedere gol anche in questa partita, la seconda consecutiva. Ne escono sconfitti Nicolò Conca e i suoi ma la prestazione, specie...

