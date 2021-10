Ausonia-Crema: Sassi è il match winner e la squadra di Crippa vince ancora, Bortolami il migliore tra i neroverdi

La squadra del momento nel girone B è senza ombra di dubbio il Crema. Dopo aver battuto la Vis Nova, i bianconeri trovano la seconda vittoria consecutiva, espugnando il campo dell’Ausonia per uno a zero. Gara nel complesso equilibrata, con i padroni di casa che ai punti avrebbero forse meritato qualcosa in più, specie per quanto dimostrato nella ripresa. Ma, alla fine, è il guizzo di Sassi nel primo tempo a far gioire gli ospiti. Oltre al match winner, da elogiare la sontuosa prova della difesa cremasca, che ha chiuso la serratura e ha concesso veramente poco a Costantino e...

