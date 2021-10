Aldini-Castellanze: colpaccio neroverde, Brancati e Beaouiss portano Bonetti alla prima sconfitta stagionale

Primo stop per l'Aldini di Bonetti, schiantata 0-2 dai neroverdi della Castellanzese oggi in grande spolvero. Gara bella e combattuta nella quale è emersa la fisicità degli ospiti, bravi ad annullare la superiorità tecnica della squadra di casa. Il pareggio ci sarebbe potuto stare al netto di quanto visto in campo ma gli episodi sono girati in favore dei neroverdi, nello specifico la traversa colpita nella ripresa da Auci e il raddoppio nel finale giunto con il portiere a terra e l'arbitro che colpevolmente non interrompe il gioco.La zampata. Iniziano forte, anzi fortissimo i neroverdi della Castellanzese,...