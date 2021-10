Tritium-Cimiano: i rossoneri si riscattano e tornano alla vittoria con i gol di Zizza, Urbani e Marascio, ai biancazzurri non basta Dendena

Dopo lo stop interno contro il Segrate di settimana scorsa, il Cimiano si rialza immediatamente e batte in trasferta la Tritium per 3-1. Segnale importante, quello mandato dai ragazzi di Nicoli: non era scontato avere la meglio sui biancazzurri, specie dopo aver incassato la prima sconfitta stagionale, ma grazie ad un avvio di gara prorompente i rossoneri hanno indirizzato la partita già nei trentacinque minuti iniziali, con le reti di Andrea Zizza e Tommaso Urbani, per poi chiudere la pratica nella ripresa col gol di Marco Marascio. Oltre ai marcatori, prestazione sontuosa di Riccardo Fisicaro, che ha dominato a centrocampo....

