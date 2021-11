Lombardia Uno-Tritium: Ronchi e Buzzi abbattono la capolista, tre rossi e primo stop stagionale per Tartaglia

La Tritium sbanca il Pozzo per 3-1 e infligge al Lombardia Uno il primo ko stagionale. Il successo ospite è meritato, al netto di un arbitraggio controverso nel finale che ha portato a quattro espulsione (tre per i padroni di casa), ma i ragazzi di Pala ci hanno creduto dal primo minuto e hanno interpretato in maniera fantastica la gara contro la capolista imbattuta fino ad oggi. Dall’altra parte i giovanissimi di Tartaglia sono sembrati poco reattivi, poco propensi alla battaglia a cui gli avversari li hanno costretti e hanno commesso troppi errori tecnici, in particolare in mezzo al campo....

