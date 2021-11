Cambio alla Solbiatese Under 15 Élite, Giuliano Carlomagno non è più l'allenatore

Penultimo posto con quattro punti totalizzati nelle sei giornate di campionato disputate e così, questa sera, si sono divise le strade della Solbiatese Under 15 e dell'allenatore Giuliano Carlomagno. Il bilancio delle prime sei uscite ha certificato qualche difficoltà per la compagine varesina nel campionato Elite: un solo successo (settimana scorsa in casa della Masseroni), un pareggio (2-2 in casa dell'Accademia Inter) e tre ko (Castellanzese, Varesina e l'ultimo domenica con la capolista Aldini).

Stasera, a quanto si apprende, alla ripresa degli allenamenti è stato comunicato alla squadra che Giuliano Carlomagno non è più l'allenatore, con la seduta di allenamento diretta dal suo braccio destro Marco Broggi che, però, sarebbe ancora impossibilitato a tesserarsi per i neroazzurri in quanto tesserato da calciatore con la Varesina. A chi toccherà domenica sedersi in panchina a Rho?