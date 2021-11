Bet Friday, i pronostici del venerdì: Enotria e Aldini partono avanti nei derby con Cimiano e Accademia Inter, Luca Cavalli pronto a battere Matteo Magri?

Questa volta non abbiamo alcun tecnico dell'Under 15 nelle vesti di Gigi Nigro: «Andre, ti posso dire che lo scorso anno bene o male azzeccavo la gran parte dei risultati. Quest'anno è diverso e molto più complicato» il commento del tecnico e direttore sportivo della Vis Nova. Dopotutto, se fare pronostici è complesso per un tecnico d'esperienza e che del calcio giovanile ne ha fatto il suo pane quotidiano, per noi di Sprint e Sport appare come una montagna quasi impossibile da scalare. Tuttavia, pronti ad essere puntualmente smentiti come accade da decenni a seguito delle nostre quote di inizio stagione, eccoci qui con "Bet Friday": la nuova rubrica del venerdì nella quale daremo i nostri pronostici alle partite del weekend ma soprattutto chiederemo il vostro. Sì, avete capito bene: il vostro pronostico, ed è molto semplice ed immediato.

Occorre ribadirlo: i nostri pronostici, come detto, non sono altro che un modo goliardico di approcciare al weekend. Sulla falsariga dei prospetti punti (oltre alle quote) di inizio stagione, proviamo a capirci qualcosa anche se storicamente azzecchiamo ben poco. Per questo la palla ora passa a voi: vi abbiamo dato una quota molto alta e nonostante ciò vi portate a casa la vittoria? Saremo ben lieti di essere smentiti, o addirittura "presi per i fondelli" come accaduto con l'Under 17 dell'Universal che in modo simpatico, a seguito della vittoria contro il Mariano e dunque del raggiungimento della quota 12 punti in classifica, esibiva il ritaglio del nostro giornale nel quale davamo per spacciata proprio la squadra giallorossa ipotizzando un bottino finale, appunto, di soli dodici punti. Giuseppe Puleo e i suoi 2005 hanno raggiunto sì 12 punti, ma sono passate solamente sei giornate... Tutto questo per dire cosa? In primis, come detto precedentemente, storicamente ci prendiamo poco. Dopodiché saremo ben lieti, occorre ribadirlo, di essere smentiti.

COME?

Vi basterà tenere monitorata la vostra partita: oltre ai tabellini completi (formazioni, gol, voti, sostituzioni, ammonizione, espulsioni, moduli, migliori in campo e statistiche con scheda personale per ogni giocatore) troverete la sezione "aggiungi un commento". Ecco, proprio quello potrebbe essere la vostra piccola rivincita nei nostri confronti. Sempre nella sezione dedicata alla singola partita è possibile aggiornare il risultato live durante la gara: ecco, qui chiediamo un vostro piccolo sostegno aggiornandocelo durante la stessa partita. Ma non è finita qui.

GIRONE A

RHODENSE-SOLBIATESE

Scontro salvezza, senza mezzi termini. Entrambe le squadre hanno perso nell’ultimo turno, la Rhodense contro la Castellanzese, la Solbiatese contro l’Aldini. Ora, è tempo di riscatto e di allontanarsi dall’ultimo posto in classifica.

• PRONOSTICO DI SPRINT E SPORT

Vittoria Rhodense: 2.30

Pareggio: 3.00

Vittoria Solbiatese: 2.70

Quota consigliata: Under 4.5

• PRONOSTICO DEGLI UTENTI DI SPRINT E SPORT (aggiornato alle ore 17:00 di venerdì 12 novembre)

Vittoria Rhodense: 50%

Pareggio: 50%

Vittoria Solbiatese: 0%

SEGURO-ACCADEMIA PAVESE

Due squadre agli antipodi. Il Seguro viene da tre sconfitte filate, l’Accademia Pavese vince dalla seconda giornata. Il risultato sembra scontato, ma occhio all’orgoglio Blues.

• PRONOSTICO DI SPRINT E SPORT

Vittoria Seguro: 2.80

Pareggio: 3.20

Vittoria Accademia Pavese: 2.00

Quota consigliata: Gol



• PRONOSTICO DEGLI UTENTI DI SPRINT E SPORT (aggiornato alle ore 17:00 di venerdì 12 novembre)

Vittoria Seguro: 62%

Pareggio: 0%

Vittoria Accademia Pavese: 38%

MASSERONI-VARESINA

Contro l’Accademia Inter, i meneghini hanno dimostrato di non meritare l’ultimo posto in classifica e vogliono prendersi la prima vittoria in campionato. Gli ospiti vogliono invece dimenticare i sette gol incassati dall’Accademia Pavese.

• PRONOSTICO DI SPRINT E SPORT

Vittoria Masseroni: 3.20

Pareggio: 3.70

Vittoria Varesina: 2.80

Quota consigliata: X

• PRONOSTICO DEGLI UTENTI DI SPRINT E SPORT (aggiornato alle ore 17:00 di venerdì 12 novembre)

Vittoria Masseroni: 75%

Pareggio: 25%

Vittoria Varesina: 0%

ALDINI-ACCADEMIA INTER

Una grande classica di Milano. Aldini che vuole centrare la sesta vittoria su sette partite, Accademia Inter che cerca il secondo successo sotto la guida di Sergio Brescia.

• PRONOSTICO DI SPRINT E SPORT

Vittoria Aldini: 1.90

Pareggio: 3.50

Vittoria Accademia Inter: 2.90

Quota consigliata: Over 2.5

• PRONOSTICO DEGLI UTENTI DI SPRINT E SPORT (aggiornato alle ore 17:00 di venerdì 12 novembre)

Vittoria Aldini: 50%

Pareggio: 25%

Vittoria Accademia Inter: 25%

ALCIONE-CASTELLANZESE

Match che si preannuncia spettacolare. Da un lato l’Alcione, che si è ripreso battendo il Seguro nell’ultimo turno, dall’altro la Castellanzese, ancora imbattuta in campionato.

• PRONOSTICO DI SPRINT E SPORT

Vittoria Alcione: 2.10

Pareggio: 3.70

Vittoria Castellanzese: 3.00

Quota consigliata: Over 2.5 primo tempo



• PRONOSTICO DEGLI UTENTI DI SPRINT E SPORT (aggiornato alle ore 17:00 di venerdì 12 novembre)

Vittoria Alcione: 57%

Pareggio: 29%

Vittoria Castellanzese: 14%

GIRONE B

BRIANZA OLGINATESE-CREMA

Entrambe le squadre hanno perso nell’ultimo turno, la Brianza Olginatese contro la Folgere e il Crema in casa dell’Enotria. Chi vincerà?

• PRONOSTICO SPRINT E SPORT

Vittoria Brianza Olginatese: 2.30

Pareggio: 3.50

Vittoria Crema: 2.90

Quota consigliata: X

• PRONOSTICO UTENTI DI SPRINT E SPORT

Vittoria Brianza Olginatese: 50%

Pareggio: 0%

Vittoria Crema: 50%

SPERANZA AGRATE-FOLGORE CARATESE

I padroni di casa cercano i primi punti in campionato, i biancocelesti vogliono vincere per proseguire il filotto di risultati utili consecutivi.

• PRONOSTICO SPRINT E SPORT

Vittoria Speranza Agrate: 4.00

Pareggio: 4.50

Vittoria Folgore Caratese: 2.00

Quota consigliata: 2

• PRONOSTICO UTENTI DI SPRINT E SPORT (aggiornato alle ore 17:00 di venerdì 12 novembre)

Vittoria Speranza Agrate: 25%

Pareggio: 38%

Vittoria Folgore Caratese: 38%

SEGRATE-AUSONIA

I gialloblù vengono dal pareggio dell’ultimo turno contro la Vis Nova, l’Ausonia ha ritrovato gol e vittoria contro lo Speranza Agrate. Partita equilibrata.

• PRONOSTICO SPRINT E SPORT

Vittoria Segrate: 2.20

Pareggio: 3.10

Vittoria Ausonia: 2.40

Quota consigliata: X

• PRONOSTICO UTENTI DI SPRINT E SPORT (aggiornato alle ore 17:00 di venerdì 12 novembre)

Vittoria Segrate: 33%

Pareggio: 0%

Vittoria Ausonia: 67%

TRITIUM-VIS NOVA

I ragazzi di Giorgio Pala hanno battuto con una grande prova il Lombardia Uno nella sesta giornata, la Vis Nova concretizza poco e subisce molte reti. Risultato che sembra scontato, ma occhio alle sorprese.

• PRONOSTICO SPRINT E SPORT

Vittoria Tritium: 2.10

Pareggio: 3.50

Vittoria Vis Nova: 3.30 Quota consigliata: Gol

•PRONOSTICO UTENTI DI SPRINT E SPORT (aggiornato alle ore 17:00 di venerdì 12 novembre)

Vittoria Tritium: 75%

Pareggio: 8%

Vittoria Vis Nova: 17%

CIMIANO-ENOTRIA

Derby infuocato che vale la testa della classifica. Entrambe le squadre sono pronte a tutto per vincere, ci si attende un grande spettacolo.

• PRONOSTICO SPRINT E SPORT

Vittoria Cimiano: 2.20

Pareggio: 3.20

Vittoria Enotria: 2.10 Quota consigliata: Over 3.5

• PRONOSTICO UTENTI DI SPRINT E SPORT (aggiornato alle ore 17:00 di venerdì 12 novembre)

Vittoria Cimiano: 21%

Pareggio: 14%

Vittoria Enotria: 54%

GIRONE C

SCANZOROSCIATE-DARFO BOARIO

Lo Scanzorosciate ha dimostrato di potersi guadagnare tranquillamente la zona play-off, ma per farlo non dovrà perdere punti contro squadre di bassa classifica. Questa è un’occasione propizia.

• PRONOSTICO SPRINT E SPORT

Vittoria Scanzorosciate: 1.20

Pareggio: 3.15

Vittoria Darfo: 11.00

Quota consigliata: 1+under 2.50

• PRONOSTICO UTENTI DI SPRINT E SPORT (aggiornato alle 17:00 di venerdì 12 novembre)

Vittoria Scanzorosciate: 100%

Pareggio: 0%

Vittoria Darfo: 0%

REAL CALEPINA-FRANCIACORTA

Se la Real Calepina vorrà salvarsi dovrà necessariamente battere il Franciacorta in questa partita. Per i bresciani, viceversa, due risultati su tre a disposizione. La non sconfitta per i Romanini boys potrebbero portare ad una salvezza molto ma molto tranquilla.

• PRONOSTICO SPRINT E SPORT

Vittoria Real Calepina: 2.60

Pareggio: 2:50

Vittoria Franciacorta: 2.40

Quota consigliata: x+under 2.5

• PRONOSTICO UTENTI DI SPRINT E SPORT (aggiornato alle 17:00 di venerdì 12 novembre)

Vittoria Real Calepina: 33%

Pareggio: 67%

Vittoria Franciacorta: 0%

VIRTUS CISERANO BERGAMO-UESSE SARNICO

La squadra di Matteo Magri potrebbe bloccare la battistrada, ma tutte le previsioni algoritmiche attuali pendono in favore della terribile corazzata di Luca Cavalli. Sarà una partita combattuta? Lo vedremo, per ora il pronostico è solamente rossoblù.

PRONOSTICO SPRINT E SPORT

Vittoria Virtus Ciserano Bergamo: 1.60

Pareggio: 3.20

Vittoria Uesse Sarnico: 5.00

Quota consigliata: 1+no gol

PRONOSTICO UTENTI DI SPRINT E SPORT (aggiornato alle 17:00 di venerdì 12 novembre)

Vittoria Virtus Ciserano Bergamo: 80%

Pareggio: 20%

Vittoria Uesse Sarnico: 0%

MAPELLO-PONTE SAN PIETRO

Questa è una delle partite più equilibrate della giornata, in campo due squadre che lottano per gli stessi posti di classifica, pertanto è lecito aspettarsi una partita giocata sul filo del rasoio di entrambe.

• PRONOSTICO SPRINT E SPORT

Vittoria Mapello: 2.50

Pareggio: 3.50

Vittoria Ponte San Pietro: 2.50

Quota consigliata: X2+under 2.50

• PRONOSTICO UTENTI DI SPRINT E SPORT (aggiornato alle 17:00 di venerdì 12 novembre)

Vittoria Mapello: 20%

Pareggio: 20%

Vittoria Ponte San Pietro: 60%

VILLA VALLE-BRUSAPORTO

Altra gara molto incerta di giornata, le due squadre non sono molto distanti in classifica e pertanto potranno dare vita ad una match davvero combattuto, dove forse la meglio l'avranno colori i quali riusciranno a sfruttare le palle inative.

• PRONOSTICO SPRINT E SPORT

Vittoria Brusaporto: 2.50

Pareggio: 3.50

Vittoria Villa Valle: 2.50

Quota consigliata: 1+under 2.50

• PRONOSTICO UTENTI DI SPRINT E SPORT (aggiornato alle 17:00 di venerdì 12 novembre)

Vittoria Brusaporto: 50%

Pareggio: 50%

Vittoria Villa Valle: 0%