Virtus Ciserano Bergamo-Uesse Sarnico: tris rossoblù firmato da Amissini, Simeone e Gandolfi, questa della capolista è la fuga decisiva?

Amissini, Simeone e Ghisalberti, questi gli architetti della settima meraviglia Virtus: Sarnico battuto 3-1. Prosegue imperterrita la marcia dei ragazzi di Luca Cavalli, ormai con un distacco quasi pressoché incolmabile sulle dirette inseguitrici Ponte San Pietro e Mapello. Non per nulla il Ponte è scivolato proprio nel big match di giornata contro i ragazzi dell’esperto Magni, agevolando così la fuga della Virtus. Occasione propizia, quindi, per i rossoblù al fine di fare terra bruciata alle proprie spalle contro di un Sarnico sicuramente battagliero ma comunque incappato nella sua quarta sconfitta di stagione. Per la squadra di Matteo Magri la permanenza...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con