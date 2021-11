Bet Friday, i pronostici del venerdì: Lombardia Uno leggermente avanti sul Cimiano, Aldini favorita sulla Varesina, al Brusa serve l'impresa

Per la seconda settimana consecutiva eccoci qui con "Bet Friday": la nuova rubrica del venerdì nella quale daremo i nostri pronostici alle partite del weekend ma soprattutto chiederemo il vostro. Sì, avete capito bene: il vostro pronostico, ed è molto semplice ed immediato. Poi, come sempre, ci siamo messi in gioco e i nostri li abbiamo fatti. Ben consci del rischio di averci preso ben poco, ma questo fa parte del giorno. Torniamo a voi: come fare il pronostico?

Occorre ribadirlo: i nostri pronostici, come detto, non sono altro che un modo goliardico di approcciare al weekend. Sulla falsariga dei prospetti punti (oltre alle quote) di inizio stagione, proviamo a capirci qualcosa anche se storicamente azzecchiamo ben poco. Per questo la palla ora passa a voi: vi abbiamo dato una quota molto alta e nonostante ciò vi portate a casa la vittoria? Saremo ben lieti di essere smentiti, o addirittura "presi per i fondelli" come accaduto con l'Under 17 dell'Universal che in modo simpatico, a seguito della vittoria contro il Mariano e dunque del raggiungimento della quota 12 punti in classifica, esibiva il ritaglio del nostro giornale nel quale davamo per spacciata proprio la squadra giallorossa ipotizzando un bottino finale, appunto, di soli dodici punti. Giuseppe Puleo e i suoi 2005 hanno raggiunto sì 12 punti, ma sono passate solamente sei giornate... Tutto questo per dire cosa? In primis, come detto precedentemente, storicamente ci prendiamo poco. Dopodiché saremo ben lieti, occorre ribadirlo, di essere smentiti.

Vi basterà tenere monitorata la vostra partita: oltre ai tabellini completi (formazioni, gol, voti, sostituzioni, ammonizione, espulsioni, moduli, migliori in campo e statistiche con scheda personale per ogni giocatore) troverete la sezione "aggiungi un commento". Ecco, proprio quello potrebbe essere la vostra piccola rivincita nei nostri confronti.

Conoscete tutte le novità per chi compra il giornale (cartaceo o digitale) oppure, ovviamente, per chi è abbonato? Per quanto riguarda le due categoria Élite, sul giornale troverete le canoniche sei pagine: news, classifica, approfondimenti, partite viste e ovviamente la nostra dettagliata top 11? Tutto qui? È solo l'inizio, visto che durante la settimana troverete a rotazione diverse rubriche: "AllenaTalk, le voci dai campi", "Regionali Unposted", "Regionali-Photos", "Promossi, Bocciati e Rimandati", "Angolo Statistiche", i raduni delle Rapp e molto altro, compreso "Bet Friday".

GIRONE A

VARESINA-ALDINI

Trasferta insidiosa per la capolista, reduce dal 2-2 interno contro l'Accademia Inter, contro la formazione di Piccoli, bloccata dalla traversa contro la Masseroni sette giorni fa. Novanta minuti che potrebbero rappresentare uno snodo chiave in ottica playoff.

• PRONOSTICO DI SPRINT E SPORT

Vittoria Varesina: 3.00

Pareggio: 3.50

Vittoria Aldini: 2.20

Quota consigliata: X2

• PRONOSTICO UTENTI DI SPRINT E SPORT (aggiornato alle ore 19:00 del 19 novembre)

Vittoria Varesina: 0%

Pareggio: 0%

Vittoria Aldini: 100%

CASTELLANZESE-SEGURO

Quarta contro quinta, in uno scontro che promette fuoco e fiamme. La Caste vuole riscattare la sconfitta maturata contro l'Alcione e allungare proprio sul Seguro, carico a molla dopo aver battuto l'Accademia Pavese. Sarà lotta senza quartiere.

• PRONOSTICO DI SPRINT E SPORT

Vittoria Castellanzese: 2.40

Pareggio: 3.30

Vittoria Seguro: 2.60

Quota consigliata: X

• PRONOSTICO UTENTI DI SPRINT E SPORT (aggiornato alle ore 19:00 del 19 novembre)

Vittoria Castellanzese: 40%

Pareggio: 40%

Vittoria Seguro: 20%

SOLBIATESE-ALCIONE

I ragazzi di Alessandro Tonani hanno vinto le ultime due e non hanno alcuna intenzione di fermarsi. Gara apparentemente senza storia, ma occhio ai padroni di casa e alla prima fra le mura amiche del tecnico Milanta.

• PRONOSTICO DI SPRINT E SPORT

Vittoria Solbiatese: 5.00

Pareggio: 4.50

Vittoria Alcione: 1.80

Quota consigliata: 2

• PRONOSTICO UTENTI DI SPRINT E SPORT (aggiornato alle ore 19:00 del 19 novembre)

Vittoria Solbiatese: 25%

Pareggio: 0%

Vittoria Alcione: 75%

ACCADEMIA INTER-RHODENSE

Sergio Brescia è ancora imbattuto dopo il rocambolesco pareggio in casa dell'Aldini, arrivato grazie al gol in pieno recupero del portiere Andrea Mastroianni. La Rhodense ha pareggiato contro la Solbiatese nell'ultimo turno e ha bisogno di punti salvezza.

• PRONOSTICO DI SPRINT E SPORT

Vittoria Accademia Inter: 2.00

Pareggio: 3.60

Vittoria Rhodense: 2.90

Quota consigliata: 1+gol

• PRONOSTICO UTENTI DI SPRINT E SPORT (aggiornato alle ore 19:00 del 19 novembre)

Vittoria Accademia Inter: 67%

Pareggio: 33%

Vittoria Rhodense: 0%

MASSERONI-ACCADEMIA PAVESE

La squadra di Stefano Piluso non subisce gol da due gare di fila, ma è l'unica a non aver ancora vinto. I pavesi vogliono rispondere alla sconfitta di settimana scorsa e sperare in un passo falso dell'Aldini per tornare in testa.

• PRONOSTICO DI SPRINT E SPORT

Vittoria Masseroni: 3.00

Pareggio: 3.30

Vittoria Accademia Pavese: 2.00

Quota consigliata: Gol

• PRONOSTICO UTENTI DI SPRINT E SPORT (aggiornato alle ore 19:00 del 19 novembre)

Vittoria Masseroni: 25%

Pareggio: 0%

Vittoria Accademia Pavese: 75%

GIRONE B

AUSONIA-TRITIUM

In palio punti pesanti in ottica post season quelli fra neroverdi e biancocelesti. I ragazzi di Campelli hanno vinto e mantenuto la porta inviolata nelle ultime due uscite, quelli di Pala puntano al riscatto immediato dopo la sconfitta contro la Vis Nova.

• PRONOSTICO DI SPRINT E SPORT

Vittoria Ausonia: 2.30

Pareggio: 3.20

Vittoria Tritium: 2.40

Quota consigliata: Gol

• PRONOSTICO UTENTI DI SPRINT E SPORT (aggiornato alle ore 19:00 del 19 novembre)

Vittoria Ausonia: 27%

Pareggio: 27%

Vittoria Tritium: 45%

LOMBARDIA UNO-CIMIANO

Scontro al vertice fra le due milanesi. Il Lombardia Uno ha riposato settimana scorsa e si prepara ad una settimana di fuoco, nella quale affronterà rossoneri ed Enotria. I ragazzi di Nicoli vogliono proseguire mostrando quanto di buono fatto vedere nel derby di settimana scorsa, ottenendo un risultato diverso.

• PRONOSTICO DI SPRINT E SPORT

Vittoria Lombardia Uno: 2.00

Pareggio: 3.20

Vittoria Cimiano: 2.20

Quota consigliata: Over 2.5

• PRONOSTICO UTENTI DI SPRINT E SPORT (aggiornato alle ore 19:00 del 19 novembre)

Vittoria Lombardia Uno: 38%

Pareggio: 23%

Vittoria Cimiano: 38%

ENOTRIA-BRIANZA OLGINATESE

Mission impossible per i bianconeri, che dopo l'8-5 contro il Crema cercano il colpaccio in casa della capolista. L'Enotria vola sulle onde dell'entusiasmo dopo la vittoria nel derby, ma attenzione: i rossoblù hanno sempre subito gol e la Brianza Olginatese ha il secondo miglior attacco.

• PRONOSTICO DI SPRINT E SPORT

Vittoria Enotria: 1.70

Pareggio: 3.30

Vittoria Brianza Olginatese: 2.90

Quota consigliata: 1+gol

• PRONOSTICO UTENTI DI SPRINT E SPORT (aggiornato alle ore 19:00 del 19 novembre)

Vittoria Enotria: 50%

Pareggio: 30%

Vittoria Brianza Olginatese: 20%

CREMA-SPERANZA AGRATE

Dopo l'incredibile gara contro la Brianza Olginatese, il Crema cerca meno errori e più punti. Lo Speranza Agrate, dopo il pari contro la Folgore Caratese, vuole mettere ulteriore fieno in cascina.

• PRONOSTICO DI SPRINT E SPORT

Vittoria Crema: 2.50

Pareggio: 3.00

Vittoria Speranza Agrate: 3.50

Quota consigliata: 1

• PRONOSTICO DEGLI UTENTI DI SPRINT E SPORT (aggiornato alle ore 19:00 del 19 novembre)

Vittoria Crema: 71%

Pareggio: 0%

Vittoria Speranza Agrate: 29%

FOLGORE CARATESE-SEGRATE

Sfida da calzettoni strappati e sporchi di fango. Due squadre che fanno della battaglia e del sacrificio le loro armi principali. Chi la spunterà?

• PRONOSTICO DI SPRINT E SPORT

Vittoria Folgore Caratese: 2.70

Pareggio: 3.20

Vittoria Segrate: 2.80

Quota consigliata: Under 2.5

• PRONOSTICO DEGLI UTENTI DI SPRINT E SPORT (aggiornato alle ore 19:00 del 19 novembre)

Vittoria Folgore Caratese: 67%

Pareggio: 33%

Vittoria Segrate: 0%

GIRONE C

UESSE SARNICO-SCANZOROSCIATE

Al Sarnico non sta girando benissimo anche se contro la Virtus ha avuto parecchi episodi a sfavore. Potrebbe rifarsi ma il rendimento attuale lo vede necessariamente sfavorito rispetto alla continuità di rendimento della squadra di Tino Russo. Vedremo chi la spunterà…

PRONOSTICO DI SPRINT E SPORT

Vittoria Sarnico: 2.90

Pareggio: 3.50

Vittoria Scanzorosciate: 1.90

Quota consigliata: 2+gol

PRONOSTICO UTENTI DI SPRINT E SPORT (aggiornato alle ore 19 di venerdì 19 novembre)

Vittoria Sarnico: 67%

Pareggio: 0%

Vittoria Scanzorosciate: 33%

BRUSAPORTO-VIRTUS CISERANO BERGAMO

Il Brusa di Dario Martinelli non sta attraversando un periodo felicissimo dopo la sconfitta contro il Villa Valle, e le precedenti battute d’arresto contro Sarnico e Mapello già di per sé non erano di buon auspicio. Contro la capolista difficilmente riuscirà ad invertire il trend, meglio giocarla con la consapevolezza di non aver nulla da perdere.

PRONOSTICO DI SPRINT E SPORT

Vittoria Brusaporto: 5.50

Pareggio: 4.50

Vittoria Virtus Ciserano Bergamo: 1.10

Quota consigliata: 2+no gol

PRONOSTICO UTENTI DI SPRINT E SPORT (aggiornato alle ore 19 di venerdì 19 novembre)

Vittoria Brusaporto: 0%

Pareggio: 0%

Vittoria Virtus Ciserano Bergamo: 100%

REAL CALEPINA-DARFO BOARIO

Questa è la sfida decisiva, perdere vorrebbe dire avere più di un piede nella fossa-retrocessione. Sicuramente ci aspettiamo una partita tattica, dove la paura reciproca avrà la meglio su eccessi di sfrontatezza ed iniziative individuali. Generalmente è un episodio a decidere gare dall’alta tensione come questa, e anche gli utenti di Sprint e Sport sono d’accordo.

PRONOSTICO DI SPRINT E SPORT

Vittoria Real Calepina: 2.40

Pareggio: 2.80

Vittoria Darfo Boario: 2.50

Quota consigliata: X+under 2.5

PRONOSTICO UTENTI DI SPRINT E SPORT (aggiornato alle ore 19 di venerdì 19 novembre)

Vittoria Real Calepina: 50%

Pareggio: 50%

Vittoria Darfo Boario: 0%

PONTE SAN PIETRO-VILLA VALLE

Il Ponte deve cercare di superare senza strascichi la sconfitta nel derby di Mapello per non rischiare di essere superato dagli stessi avversari e vedersi così sfumare la possibilità di approdare direttamente in fase-2: il Villa però sta crescendo di giornata in giornata, batterlo sarà davvero ardua.

PRONOSTICO DI SPRINT E SPORT

Vittoria Ponte San Pietro: 2.30

Pareggio: 3.50

Vittoria Villa Valle: 2.60

Quota consigliata: 1X

PRONOSTICO UTENTI DI SPRINT E SPORT (aggiornato alle ore 19 di venerdì 19 novembre)

Vittoria Ponte San Pietro: 50%

Pareggio: 50%

Vittoria Villa Valle: 0%

FRANCIACORTA-MAPELLO

La squadra di Marco Romanini potrebbe già essere appagata dal successo sulla Real Calepina e dunque vederla tirare i remi in barca non sarebbe così inusuale. Oppure potrebbe giocare senza affanni e creare più di un problema al team di Alessio Magni. Lo vedremo, sicuramente i favori del pronostico sono tutti per la formazione orobica.

PRONOSTICO DI SPRINT E SPORT

Vittoria Franciacorta: 3.50

Pareggio: 3.10

Vittoria Mapello: 2.10

Quota consigliata: X2

PRONOSTICO UTENTI DI SPRINT E SPORT (aggiornato alle ore 19 di venerdì 19 novembre)

Vittoria Franciacorta: 25%

Pareggio: 0%

Vittoria Mapello: 75%