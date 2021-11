Castellanzese-Seguro: botta e risposta fra Fanelli e Amato, pareggio nello scontro diretto

Era certamente scontro diretto quello fra Castellanzese e Seguro e come i migliori scontri diretti il risultato finale è di 1-1. Un primo tempo praticamente dominato dal Seguro con i padroni di casa in difficoltà anche nella gestione; al 6' infatti è proprio la formazione di Acquaro a passare in vantaggio con un'azione manovrata fra Maiellano e Fanelli, che insacca. Dopo 9' da inizio ripresa, Amato pareggia i conti con una splendida punizione. Al triplice è botta e risposta fra Castellanzese e Seguro. Maiellano-Fanelli, vantaggio Seguro. Ritmi alti da parte del Seguro sin dai primi minuti, mentre la Castellanzese fatica,...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con