Ardita Cittadella-Caronnese: la fotogallery della partita tra i ragazzi di Rizzo e quelli di Giannini

Grazie a un gol di Christian Pavan, la Caronnese ferma l'Ardita Cittadella imponendole l'1-1. Primo pareggio stagionale per i ragazzi di Marco Rizzo, agganciati dall'SC United e sorpassati dallo Schiaffino: per i comaschi comunque un'altra prestazione positiva in una stagione che sta regalando grandi soddisfazioni. «È stata una partita equilibrata - le parole del tecnico della Caronnese Mattia Giannini - in cui abbiamo giocato bene contro la capolista. Il pareggio è il risultato più giusto». Sfoglia la gallery per vedere le foto più belle della partita: a cura di Emiliano Castagna. IL TABELLINO ARDITA CITTADELLA-CARONNESE 1-1 RETI: Pavan (Ca), Leonardi...

