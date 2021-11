Aldini-Masseroni: una sfortunata autorete di Roberti condanna la capolista, prima gioia della stagione per Piluso

Dopo un avvio di stagione decisamente complicato, con otto gare senza vincere, la Masseroni di Stefano Piluso trova la prima vittoria del suo campionato proprio all'ultima giornata del girone di andata, superando la capolista Aldini 1-0 grazie ad uno sfortunato autogol di Mattia Roberti in area di rigore, propiziato da un calcio d'angolo di Edoardo Sandonati al 15' della ripresa. In un match divertente ma con poche azioni da gol, a decidere è stato un episodio, che ha così condannato la squadra di Bonetti alla seconda sconfitta in campionato e sempre in casa. Per la Masseroni, invece, un successo importante,...

