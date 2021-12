Bet Friday, i pronostici del venerdì: Cimiano-Ausonia vale il terzo posto, l'Enotria cerca il riscatto, Brianza Olginatese-Segrate si gioca mercoledì

Per la quarta settimana consecutiva eccoci qui con "Bet Friday": la nuova rubrica del venerdì nella quale daremo i nostri pronostici alle partite del weekend ma soprattutto chiederemo il vostro. Sì, avete capito bene: il vostro pronostico, ed è molto semplice ed immediato. Poi, come sempre, ci siamo messi in gioco e i nostri li abbiamo fatti. Ben consci del rischio di averci preso ben poco, ma questo fa parte del giorno. Torniamo a voi: come fare il pronostico?

FATE IL VOSTRO PRONOSTICO!

1) SCARICATE LA NOSTRA APPLICAZIONE (link per Android) (link per Ios)

2) REGISTRATEVI (procedura totalmente gratuita di pochi secondi)

3) APRITE L'APP DI SPRINT E SPORT NELLA SEZIONE CAMPIONATI

4) CERCATE LA VOSTRA CATEGORIA E IL VOSTRO GIRONE (esempio Under 15 Élite, girone B)

5) AGGIUNGETELO AI PREFERITI E ATTIVATE LE NOTIFICHE (sarete avvisati per consultare risultati e tabellini completi)

6) CERCATE LA VOSTRA PARTITA (esempio Cimiano-Enotria)

7) VOTATE: PRONTI A SCEGLIERE 1-X-2?

COME VOTARE?

Vi basterà tenere monitorata la vostra partita: oltre ai tabellini completi (formazioni, gol, voti, sostituzioni, ammonizione, espulsioni, moduli, migliori in campo e statistiche con scheda personale per ogni giocatore) troverete la sezione "aggiungi un commento". Ecco, proprio quello potrebbe essere la vostra piccola rivincita nei nostri confronti. Sempre nella sezione dedicata alla singola partita è possibile aggiornare il risultato live durante la gara: ecco, qui chiediamo un vostro piccolo sostegno aggiornandocelo durante la stessa partita.

GIRONE B

AUSONIA-CIMIANO

Il big match di giornata. Dopo il turno di riposo, i neroverdi ospitano i rossoneri per la sfida che vale il terzo posto. I ragazzi di Alberto Campelli hanno vinto le ultime tre partite, le ultime due delle quali senza subire gol e con il contributo decisivo dei panchinari. A quelli di Nicoli mancano i tre punti dal 31 ottobre: da lì in poi, due sconfitte contro Enotria e Lombardia Uno e un pareggio contro la Vis Nova.

• PRONOSTICO DI SPRINT E SPORT

Vittoria Ausonia: 2.30

Pareggio: 3.50

Vittoria Cimiano: 2.20

Quota consigliata: Gol

• PRONOSTICO UTENTI DI SPRINT E SPORT (aggiornato alle ore 16:00 di venerdì 3 dicembre)

Vittoria Ausonia: 33%

Pareggio: 44%

Vittoria Cimiano: 22%

SPERANZA AGRATE-ENOTRIA

I rossoblù hanno perso la testa della classifica sette giorni fa e hanno tutta l'intenzione di riscattare la sconfitta contro il Lombardia Uno. Quella contro lo Speranza Agrate, sempre più fanalino di coda, è una ghiotta occasione per tornare alla vittoria. Rossi e compagni hanno voglia di riprendersi il primato il prima possibile.

• PRONOSTICO DI SPRINT E SPORT

Vittoria Speranza Agrate: 7.00

Pareggio: 5.00

Vittoria Enotria: 1.30

Quota consigliata: 2

• PRONOSTICO UTENTI DI SPRINT E SPORT (aggiornato alle ore 16:00 di venerdì 3 dicembre)

Vittoria Speranza Agrate: 14%

Pareggio: 14%

Vittoria Enotria: 71%

VIS NOVA-LOMBARDIA UNO

Altra gara di cartello, quella fra gli uomini di Morgandi e quelli del duo Tartaglia-Vigani. Le baby lucertole hanno sciupato nell'ultimo turno contro il Cimiano un doppio vantaggio, maturato grazie alla doppietta di Martino Formenti, mentre i rossoneri sono reduci dal sorpasso ai danni dell'Enotria. De Cecco e soci sono favoriti, ma i neroverdi venderanno cara la pelle. Sarà battaglia vera.

• PRONOSTICO DI SPRINT E SPORT

Vittoria Vis Nova: 3.00

Pareggio: 2.80

Vittoria Lombardia Uno: 2.00

Quota consigliata: X2

• PRONOSTICO UTENTI DI SPRINT E SPORT (aggiornato alle ore 16:00 di venerdì 3 dicembre)

Vittoria Vis Nova: 38%

Pareggio: 12%

Vittoria Lombardia Uno: 50%

CREMA-TRITIUM

Con lo Speranza Agrate distanziato, il Crema si presenta alla sfida contro la Tritium senza grossi patemi di classifica e potrà giocare il suo calcio, correndo liberamente qualche rischio. Gli uomini di Giorgio Pala inseguono invece i playoff e vogliono dare continuità al successo ottenuto contro la Folgore Caratese. Si prospetta una sfida giocata a viso aperto, ricca di gol e spettacolo.

• PRONOSTICO DI SPRINT E SPORT

Vittoria Crema: 3.30

Pareggio: 3.20

Vittoria Tritium: 2.00

Quota consigliata: Over 2.5

• PRONOSTICO UTENTI DI SPRINT E SPORT (aggiornato alle ore 16 di venerdì 3 dicembre)

Vittoria Crema: 14%

Pareggio: 14%

Vittoria Tritium: 71%

BRIANZA OLGINATESE-SEGRATE

Il posticipo di giornata, essendo il match stato spostato a mercoledì 8 dicembre. Si sfidano il terzo miglior attacco contro la terza miglior difesa. I bianconeri per restare al passo del gruppone playoff, dopo aver ottenuto una vittoria fondamentale contro lo Speranza Agrate. I gialloblù per dare continuità alla vittoria ottenuta in extremis contro il Crema. Gara dall'esito molto incerto, aperta a qualunque risultato.

• PRONOSTICO DI SPRINT E SPORT

Vittoria Brianza Olginatese: 2.30

Pareggio: 3.50

Vittoria Segrate: 2.90

Quota consigliata: Under 2.5

• PRONOSTICO UTENTI DI SPRINT E SPORT (aggiornato alle ore 16:00 di venerdì 3 dicembre)

Vittoria Brianza Olginatese: 50%

Pareggio: 17%

Vittoria Segrate: 33%