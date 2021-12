Ausonia-Cimiano: la testata di Passerini nella ripresa fa volare i rossoneri di Nicoli, Campelli va ko ma si coccola un grandissimo Colombari

Ci si aspettava tanto da Ausonia-Cimiano, big match della decima giornata del girone B. Basta guardare la classifica per capire il perché. Le aspettative erano alte, e sono state rispettate: occasioni da gol, intensità e contrasti. Non è mancato davvero nulla. A sorridere, però, alla fine sono i rossoneri, che con un colpo di testa di Passerini in zona Cesarini superano i neroverdi e consolidano il terzo posto. Resta l’amaro in bocca alla formazione di Campelli, che ha disputato una grande gara e avrebbe potuto tornare a casa con un risultato migliore. Per sfortuna dei padroni di casa, però, la...

