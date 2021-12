Vis Nova-Lombardia Uno: Caem e Pandolfi mandano in estasi le baby lucertole, ai rossoneri non basta Cinerari

Sette giorni. Tanto è durato il Lombardia Uno in testa alla classifica del girone B. Dopo aver battuto e scavalcato l'Enotria, i rossoneri soccombono contro una camaleontica Vis Nova, sfacciata e propositiva nel primo tempo, paziente e guardinga nella ripresa. Per i ragazzi del duo Tartaglia-Vigani si tratta della seconda sconfitta stagionale: la nota più dolente in casa rossonera è la superficialità con cui è stato affrontato il match. Una squadra che punta a vincere il titolo non può permettersi di essere presuntuosa. Settimana prossima, il Lombardia Uno dovrà riscattarsi e chiudere il girone d'andata con una vittoria per cancellare...

